ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 31,076,891 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 559,741 وفاة.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

الولايات المتحدة تسجل 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة بـ"كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-13 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 31,076,891 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 559,741 وفاة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 10:39 PM

الولايات المتحدة تسجل 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة بـ"كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقًا لإحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 61,526 إصابة مؤكدة و 569 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 31,076,891 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 559,741 وفاة.