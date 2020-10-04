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برنامج الابتعاث لتطوير المواهب يستكمل معسكره الإعدادي

على منشآت معهد إعداد القادة بالرياض.. حتى 15 أكتوبر الجاري

يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم معسكره الإعدادي على منشآت معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، من اليوم وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري تحت قيادة المدرب الهولندي رول كومانس، وذلك قبل المغادرة لمدينة سالو الإسبانية.

ويهدف البرنامج لاستكمال خطوات تحضير اللاعبين الشباب بين 18 و20 عاماً من أجل تأهيلهم والوقوف على مستوياتهم الفنية عبر حصص مكثفة داخل أرضية الملعب والصالات الرياضية؛ حيث خضع اللاعبون فور وصولهم لمقر المعسكر بمعهد إعداد القادة للفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً لانخراطهم في التدريبات.

وقدم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي، شكره وتقديره للمدير العام لمعهد إعداد القادة على استضافة البرنامج خلال فترة المعسكر الحالي واستخدام مرافق المعهد التي تتضمن الفندق والمسبح والملاعب والصالات الرياضية.

وقال: "البرنامج سيتخلله تجارب أداء لعدد من المواهب الجدد من أجل اختيار الأبرز لاستكمال البرنامج مع بقية زملائهم في إسبانيا، وهذه فرصة مهمة وجيدة يتيحها البرنامج لاختيار أفضل المواهب من أجل صقل قدراتهم للاستفادة منهم في تمثيل المنتخبات الوطنية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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برنامج الابتعاث لتطوير المواهب يستكمل معسكره الإعدادي
سبق

يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم معسكره الإعدادي على منشآت معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، من اليوم وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري تحت قيادة المدرب الهولندي رول كومانس، وذلك قبل المغادرة لمدينة سالو الإسبانية.

ويهدف البرنامج لاستكمال خطوات تحضير اللاعبين الشباب بين 18 و20 عاماً من أجل تأهيلهم والوقوف على مستوياتهم الفنية عبر حصص مكثفة داخل أرضية الملعب والصالات الرياضية؛ حيث خضع اللاعبون فور وصولهم لمقر المعسكر بمعهد إعداد القادة للفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً لانخراطهم في التدريبات.

وقدم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي، شكره وتقديره للمدير العام لمعهد إعداد القادة على استضافة البرنامج خلال فترة المعسكر الحالي واستخدام مرافق المعهد التي تتضمن الفندق والمسبح والملاعب والصالات الرياضية.

وقال: "البرنامج سيتخلله تجارب أداء لعدد من المواهب الجدد من أجل اختيار الأبرز لاستكمال البرنامج مع بقية زملائهم في إسبانيا، وهذه فرصة مهمة وجيدة يتيحها البرنامج لاختيار أفضل المواهب من أجل صقل قدراتهم للاستفادة منهم في تمثيل المنتخبات الوطنية".

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:43 PM

برنامج الابتعاث لتطوير المواهب يستكمل معسكره الإعدادي

على منشآت معهد إعداد القادة بالرياض.. حتى 15 أكتوبر الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم معسكره الإعدادي على منشآت معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، من اليوم وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري تحت قيادة المدرب الهولندي رول كومانس، وذلك قبل المغادرة لمدينة سالو الإسبانية.

ويهدف البرنامج لاستكمال خطوات تحضير اللاعبين الشباب بين 18 و20 عاماً من أجل تأهيلهم والوقوف على مستوياتهم الفنية عبر حصص مكثفة داخل أرضية الملعب والصالات الرياضية؛ حيث خضع اللاعبون فور وصولهم لمقر المعسكر بمعهد إعداد القادة للفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً لانخراطهم في التدريبات.

وقدم مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي، شكره وتقديره للمدير العام لمعهد إعداد القادة على استضافة البرنامج خلال فترة المعسكر الحالي واستخدام مرافق المعهد التي تتضمن الفندق والمسبح والملاعب والصالات الرياضية.

وقال: "البرنامج سيتخلله تجارب أداء لعدد من المواهب الجدد من أجل اختيار الأبرز لاستكمال البرنامج مع بقية زملائهم في إسبانيا، وهذه فرصة مهمة وجيدة يتيحها البرنامج لاختيار أفضل المواهب من أجل صقل قدراتهم للاستفادة منهم في تمثيل المنتخبات الوطنية".

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