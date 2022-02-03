إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا، وجد الطفل "يوسف المنتشري" يروي لـ"الإخبارية" قصة ما حدث للطفل.
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بالفيديو.. إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا
جده "يوسف المنتشري" يروي التفاصيل
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا، وجد الطفل "يوسف المنتشري" يروي لـ"الإخبارية" قصة ما حدث للطفل.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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بالفيديو.. إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد وصول الطفل يزن قادمًا من أسترالياصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:15 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:49 AM
بالفيديو.. إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا
جده "يوسف المنتشري" يروي التفاصيل
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصول الطفل يزن قادمًا من أستراليا، وجد الطفل "يوسف المنتشري" يروي لـ"الإخبارية" قصة ما حدث للطفل.
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