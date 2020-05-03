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1000 لتر خمور في قبضة "أمانة مكة" داخل استراحة تديرها عمالة وافدة

بالتعاون مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف

دهمت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

مكة المكرمة بلدية العزيزية الفرعية أمانة العاصمة المقدسة الخمور

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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1000 لتر خمور في قبضة "أمانة مكة" داخل استراحة تديرها عمالة وافدة
سبق

دهمت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:13 AM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:30 AM

1000 لتر خمور في قبضة "أمانة مكة" داخل استراحة تديرها عمالة وافدة

بالتعاون مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,481

دهمت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استراحة في الحسينية بمكة، اتخذتها عمالة وافدة مقرًا لتصنيع وترويج الخمور.

وتوجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، حيث تبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع، و1000 لتر جاهزة للترويج.

وجرى ضبط وإتلاف 87 برميلاً مخصصًا لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.

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