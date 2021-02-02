النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية: تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

واشنطن.. مقتل وإصابة عدد من عملاء "إف بي آي" بإطلاق نار في فلوريدا

قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن.. مقتل وإصابة عدد من عملاء "إف بي آي" بإطلاق نار في فلوريدا
سبق

قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
06:36 PM

واشنطن.. مقتل وإصابة عدد من عملاء "إف بي آي" بإطلاق نار في فلوريدا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,263

قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,759
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,279
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,309
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,156

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة