واشنطن.. مقتل وإصابة عدد من عملاء "إف بي آي" بإطلاق نار في فلوريدا

قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.
قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.
قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.
قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.