قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.

واشنطن.. مقتل وإصابة عدد من عملاء "إف بي آي" بإطلاق نار في فلوريدا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-02 قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 06:36 PM

واشنطن.. مقتل وإصابة عدد من عملاء "إف بي آي" بإطلاق نار في فلوريدا





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قُتِل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.