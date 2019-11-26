النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الرياض يستقبل رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء

بحثا تعزيز الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية في المنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء؛ رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

واستعرض "الماضي" جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.

وبحث نائب أمير الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

نائب أمير الرياض رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الرياض يستقبل رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء؛ رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

واستعرض "الماضي" جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.

وبحث نائب أمير الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
07:06 PM

نائب أمير الرياض يستقبل رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء

بحثا تعزيز الخدمات والمشروعات التنموية والخدمية في المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
181

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الثلاثاء؛ رئيس القطاع الأوسط للشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.

واستعرض "الماضي" جهود الشركة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات الكهربائية.

وبحث نائب أمير الرياض تعزيز الخدمات الكهربائية والمشروعات التنموية والخدمية المقدمة في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,644
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,009
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,373

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة