النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 103 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 195 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تخلي اليابان عن التنظيم.. السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19.

‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد تخلي اليابان عن التنظيم.. السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية
سبق

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19.

‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية".

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
03:09 PM

بعد تخلي اليابان عن التنظيم.. السعودية تقترب من استضافة كأس العالم للأندية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,615

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم تواصله مع الاتحاد الدولي"فيفا" لعرضه عليهم استضافة السعودية لكأس العالم للأندية بديلاً لليابان التي ستتخلى عن التنظيم بسبب كوفيد 19.

‏وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "قدمنا طلبًا باستضافة كأس العالم للأندية قبل 3 أشهر، لكن الفيفا أكد لنا وجود دولة بديلة مجدولة سابقًا بعد انسحاب اليابان، ‏وإن لم تتم سيتم التواصل لرؤية إمكانية استضافة السعودية".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,513
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,810
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,897

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة