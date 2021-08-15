رُزق الإعلامي بقناة اقرأ، الزميل نزار العلي، بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها (نوارة)، جعلها الله من مواليد السعادة.
"نزار العلي" يُرزق بـ"نوارة"
رُزق الإعلامي بقناة اقرأ، الزميل نزار العلي، بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها (نوارة)، جعلها الله من مواليد السعادة.
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"نزار العلي" يُرزق بـ"نوارة"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-15
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:01 PM
"نزار العلي" يُرزق بـ"نوارة"
رُزق الإعلامي بقناة اقرأ، الزميل نزار العلي، بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها (نوارة)، جعلها الله من مواليد السعادة.
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