أمانة العاصمة المقدّسة تُنفذ أعمال السفلتة بطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق السيل

بطول ٩١١٥ م ومساحة ١١٥٥٠٠ م2

تواصل أمانة العاصمة المقدّسة أعمال السفلتة في عدد من الشوارع والطرق بمكة المكرّمة وفق خطة شاملة لتحسين وتطوير شبكات الطرق، ورفع كفاءتها إلى أفضل المستويات.

ونفَّذت الأمانة أعمال السفلتة بطريق الأمير محمد بن سلمان - مكة جدة السريع - وطريق السيل، إضافةً إلى سفلتة عدد من الشوارع في أحياء الهجرة والحمراء، بطول ٩١١٥ م ومساحة ١١٥٥٠٠ م2، وتعمل الأمانة على رفع كفاءة وتأهيل بقية الشوارع والطرق بالعاصمة المقدّسة، وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها.

من جهة أخرى، نفَّذت بلدية المعابدة الفرعية حملة موسَّعة لإزالة الجلسات والحواجز الحديدية بنطاق البلدية الإشرافي.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن الحملة شملت كامل نطاق البلدية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري، مشيراً إلى مصادرة 3.5 طن من المخلفات وإزالة الجلسات والحواجز الحديدية التي تؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية.

من جهة أخرى، كشفت الإدارة العامة للمنشآت التجارية بأمانة العاصمة المقدّسة عن إصدار 9306 شهادات صحية، وتدريب أكثر من 4623 عاملاً في الصحة العامة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح المدير العام للمنشآت التجارية بالأمانة الدكتور بشير أبو نجم، أن جميع العاملين في المنشآت المتعلقة بالغذاء والصحة العامة يخضعون إلى برامج تدريبية مُكثفة لمدة خمسة أيام لبرامج سلامة الغذاء، وثلاثة أيام لبرامج الصحة العامة كشرط للحصول على الشهادات الصحية التي تخولهم العمل في أنشطة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية ومغاسل الملابس وغيرها من المحال المتعلقة بالصحة العامة.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية تتضمن إرشادات السلامة المهنية، والممارسات السليمة في تداول الأغذية، والمخاطر الصحية في أماكن العمل، إضافةً إلى إرشاد العاملين وتأهيلهم للعمل في مجال الصحة العامة، ومنحهم الشهادة الصحية بعد اجتياز تلك البرامج.

وأكّد الدكتور أبو نجم، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل صحي وسليم والإسهام في عملية رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين في مجال الغذاء، مبيناً تشكيل عديد من الفِرَق الميدانية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والتأكّد من استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، وخلو العاملين من الأمراض المعدية، والتزامهم بإجراء الفحوصات المخبرية التي يمكن إجراؤها في مراكز فحص العمالة المعتمدة لدى وزارة الصحة.