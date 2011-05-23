النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السفارة السعودية بكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن وحفظه

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في كوت ديفوار في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ الخاصة بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، والمعلومات العامة للقرآن الكريم، التي ينظمها راديو وتلفزيون البيان المحلي في كوت ديفوار.

وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم بالحضور وتوزيع الجوائز العينية المقدَّمة من سفارة السعودية للحاصلين على المراتب الأربعة الأولى، وبقية المتسابقين في المسابقة.

ورفع المدير العام لتلفزيون البيان إمام مسجد السلام، الشيخ سيسي جيجيبا، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومون به من دعم للإسلام وللمسلمين في جميع أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السفارة السعودية بكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن وحفظه
سبق

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في كوت ديفوار في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ الخاصة بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، والمعلومات العامة للقرآن الكريم، التي ينظمها راديو وتلفزيون البيان المحلي في كوت ديفوار.

وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم بالحضور وتوزيع الجوائز العينية المقدَّمة من سفارة السعودية للحاصلين على المراتب الأربعة الأولى، وبقية المتسابقين في المسابقة.

ورفع المدير العام لتلفزيون البيان إمام مسجد السلام، الشيخ سيسي جيجيبا، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومون به من دعم للإسلام وللمسلمين في جميع أنحاء العالم.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
11:24 PM

السفارة السعودية بكوت ديفوار تشارك في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ لتلاوة القرآن وحفظه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,006

شاركت سفارة المملكة العربية السعودية في كوت ديفوار في حفل توزيع جوائز مسابقة اقرأ الخاصة بتلاوة القرآن الكريم وحفظه، والمعلومات العامة للقرآن الكريم، التي ينظمها راديو وتلفزيون البيان المحلي في كوت ديفوار.

وشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم بالحضور وتوزيع الجوائز العينية المقدَّمة من سفارة السعودية للحاصلين على المراتب الأربعة الأولى، وبقية المتسابقين في المسابقة.

ورفع المدير العام لتلفزيون البيان إمام مسجد السلام، الشيخ سيسي جيجيبا، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقومون به من دعم للإسلام وللمسلمين في جميع أنحاء العالم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,965
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,666
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,454
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,220

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة