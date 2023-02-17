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رئيس إريتريا يصل الرياض

فيصل بن بندر كان في استقباله

وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس أسياس أفورقي جمهورية إريتريا الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس إريتريا يصل الرياض
سبق

وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
12:01 PM

رئيس إريتريا يصل الرياض

فيصل بن بندر كان في استقباله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,584

وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

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