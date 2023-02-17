وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

رئيس إريتريا يصل الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-17 وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441 12:01 PM

رئيس إريتريا يصل الرياض فيصل بن بندر كان في استقباله





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وصل الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس جمهورية إريتريا، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد -الوزير المرافق-، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية إريتريا ويني قرزقهير، ومندوب عن المراسم الملكية.