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"الزعاق": اليوم أول أيام موسم "الكنّة" تبدأ لسعة أشعة شمس الظهيرة

يبدأ موسم الحصاد بالجنوبية وهجرة الطيور والربيع الصيفي على نجد

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الجمعة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، هو أول أيام موسم "الكنّة"، وفيه تبدأ أشعة الشمس تلسع في وقت الظهيرة، ويبدأ موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وفيه أيضاً يبدأ موسم هجرة الطيور، ويبدأ الربيع الصيفي على نجد.


وأضاف "الزعاق": بعد أربعين يوماً، يدخل علينا موسم "مربعانية القيظ"؛ وهو الموسم الذي يفصل بين الحر الهازل والحر الجاد.

يُشار إلى أن موسم "الكنّة" سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيء المكنون؛ أي الغالي الثمين، ومعنى ذلك هو اختفاء نجوم الثريا بسبب دخولها في شعاع حمرة الشمس، وهي من المواسم المهمة عند العرب منذ القدم، ويستدلون على دخولها باصفرار بطون "الضبان" وابتعادها عن جحورها، وخروج حشرة "الدو"، وخروج ثعابين "الصل" من مخابئها.

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"الزعاق": اليوم أول أيام موسم "الكنّة" تبدأ لسعة أشعة شمس الظهيرة
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الجمعة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، هو أول أيام موسم "الكنّة"، وفيه تبدأ أشعة الشمس تلسع في وقت الظهيرة، ويبدأ موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وفيه أيضاً يبدأ موسم هجرة الطيور، ويبدأ الربيع الصيفي على نجد.


وأضاف "الزعاق": بعد أربعين يوماً، يدخل علينا موسم "مربعانية القيظ"؛ وهو الموسم الذي يفصل بين الحر الهازل والحر الجاد.

يُشار إلى أن موسم "الكنّة" سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيء المكنون؛ أي الغالي الثمين، ومعنى ذلك هو اختفاء نجوم الثريا بسبب دخولها في شعاع حمرة الشمس، وهي من المواسم المهمة عند العرب منذ القدم، ويستدلون على دخولها باصفرار بطون "الضبان" وابتعادها عن جحورها، وخروج حشرة "الدو"، وخروج ثعابين "الصل" من مخابئها.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:56 PM

"الزعاق": اليوم أول أيام موسم "الكنّة" تبدأ لسعة أشعة شمس الظهيرة

يبدأ موسم الحصاد بالجنوبية وهجرة الطيور والربيع الصيفي على نجد

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
7
3,554

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الجمعة الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، هو أول أيام موسم "الكنّة"، وفيه تبدأ أشعة الشمس تلسع في وقت الظهيرة، ويبدأ موسم الحصاد على المناطق الجنوبية، وفيه أيضاً يبدأ موسم هجرة الطيور، ويبدأ الربيع الصيفي على نجد.


وأضاف "الزعاق": بعد أربعين يوماً، يدخل علينا موسم "مربعانية القيظ"؛ وهو الموسم الذي يفصل بين الحر الهازل والحر الجاد.

يُشار إلى أن موسم "الكنّة" سُمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيء المكنون؛ أي الغالي الثمين، ومعنى ذلك هو اختفاء نجوم الثريا بسبب دخولها في شعاع حمرة الشمس، وهي من المواسم المهمة عند العرب منذ القدم، ويستدلون على دخولها باصفرار بطون "الضبان" وابتعادها عن جحورها، وخروج حشرة "الدو"، وخروج ثعابين "الصل" من مخابئها.

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