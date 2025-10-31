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"جامعة طيبة" تطلق الأولمبياد الرياضي 2021 للطلاب والطالبات بنسختها الأولى

بحزمة من الأنشطة والبطولات الرياضية والدورات الحركية والألعاب الإلكترونية

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أولمبياد طيبة الرياضي للطالبات 2021 على مستوى كليات الجامعة؛ وذلك في نسختها الأولى، بحزمة من الأنشطة والبطولات الرياضية والدورات الحركية والألعاب الإلكترونية، في الوقت الذي أطلقت فيه الجامعة فعاليات الأولمبياد الرياضي الخامس للطلاب مطلع أكتوبر الجاري برعاية رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.

ويأتي أولمبياد طيبة الرياضي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع من خلال الاهتمام بالرياضة الجامعية لدى الطلاب والطالبات، وتحقيقًا لرؤية عمادة شؤون الطلاب بالجامعة التي تهدف إلى تحقيق التميز الرياضي بالجامعة محليًّا وإقليميًّا؛ حيث تتنوع أنشطة إدارة النشاط الرياضي بين أنشطة رياضية وبدنية وتثقيفية وترفيهية.. والأنشطة الرياضية منها جماعية وفردية؛ الجماعية: (كرة القدم، كرة قدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة)، كذلك تنظم بطولات في الألعاب الفردية: (ألعاب القوى، والسباحة، واختراق الضاحية، والجودو، وكذلك التايكوندو، والكاراتيه، وكرة التنس الأرضي، وتنس الطاولة، والفروسية)؛ فيما تشمل البرامج الرياضية برامج لإكساب وتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة، وبرامج لتنمية العناصر البدنية الخاصة، وتعليم المهارات الأساسية لمختلف الأنشطة الرياضية، وبرامج تدريبية لاستخدام أجهزة رياضية حديثة لرفع مستوى الكفاءة البدنية.

من جانبه قال عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالغني الحربي: إن ‏أولمبياد جامعة طيبة 2021 انطلق برعاية كريمة من رئيس الجامعة، ويهدف إلى الإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات بإشراكهم في ‏فعاليات الأولمبياد سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو مديري فِرَق أو منظمين أو محكمين؛ لافتًا إلى أن الأولمبياد يستهدف طلاب وطالبات جامعة طيبة وأبناء وبنات منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة المنورة.

وأشار "الحربي" في الوقت ذاته إلى أن الأولمبياد يهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب والعناية والاهتمام بالطلبة الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارات، وتوطيد العلاقات الطيبة ‏بين المشاركين.

وأضاف أن فعاليات الأولمبياد للطلاب والطالبات تتنوع بين أنشطة رياضية وبدنية وتثقيفية وترفيهية؛ منها الألعاب الجماعية، والألعاب الفردية، وألعاب إلكترونية، ودورات وورش عمل، ومحاضرات رياضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة طيبة" تطلق الأولمبياد الرياضي 2021 للطلاب والطالبات بنسختها الأولى
سبق

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أولمبياد طيبة الرياضي للطالبات 2021 على مستوى كليات الجامعة؛ وذلك في نسختها الأولى، بحزمة من الأنشطة والبطولات الرياضية والدورات الحركية والألعاب الإلكترونية، في الوقت الذي أطلقت فيه الجامعة فعاليات الأولمبياد الرياضي الخامس للطلاب مطلع أكتوبر الجاري برعاية رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.

ويأتي أولمبياد طيبة الرياضي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع من خلال الاهتمام بالرياضة الجامعية لدى الطلاب والطالبات، وتحقيقًا لرؤية عمادة شؤون الطلاب بالجامعة التي تهدف إلى تحقيق التميز الرياضي بالجامعة محليًّا وإقليميًّا؛ حيث تتنوع أنشطة إدارة النشاط الرياضي بين أنشطة رياضية وبدنية وتثقيفية وترفيهية.. والأنشطة الرياضية منها جماعية وفردية؛ الجماعية: (كرة القدم، كرة قدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة)، كذلك تنظم بطولات في الألعاب الفردية: (ألعاب القوى، والسباحة، واختراق الضاحية، والجودو، وكذلك التايكوندو، والكاراتيه، وكرة التنس الأرضي، وتنس الطاولة، والفروسية)؛ فيما تشمل البرامج الرياضية برامج لإكساب وتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة، وبرامج لتنمية العناصر البدنية الخاصة، وتعليم المهارات الأساسية لمختلف الأنشطة الرياضية، وبرامج تدريبية لاستخدام أجهزة رياضية حديثة لرفع مستوى الكفاءة البدنية.

من جانبه قال عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالغني الحربي: إن ‏أولمبياد جامعة طيبة 2021 انطلق برعاية كريمة من رئيس الجامعة، ويهدف إلى الإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات بإشراكهم في ‏فعاليات الأولمبياد سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو مديري فِرَق أو منظمين أو محكمين؛ لافتًا إلى أن الأولمبياد يستهدف طلاب وطالبات جامعة طيبة وأبناء وبنات منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة المنورة.

وأشار "الحربي" في الوقت ذاته إلى أن الأولمبياد يهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب والعناية والاهتمام بالطلبة الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارات، وتوطيد العلاقات الطيبة ‏بين المشاركين.

وأضاف أن فعاليات الأولمبياد للطلاب والطالبات تتنوع بين أنشطة رياضية وبدنية وتثقيفية وترفيهية؛ منها الألعاب الجماعية، والألعاب الفردية، وألعاب إلكترونية، ودورات وورش عمل، ومحاضرات رياضية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
11:22 AM

"جامعة طيبة" تطلق الأولمبياد الرياضي 2021 للطلاب والطالبات بنسختها الأولى

بحزمة من الأنشطة والبطولات الرياضية والدورات الحركية والألعاب الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات أولمبياد طيبة الرياضي للطالبات 2021 على مستوى كليات الجامعة؛ وذلك في نسختها الأولى، بحزمة من الأنشطة والبطولات الرياضية والدورات الحركية والألعاب الإلكترونية، في الوقت الذي أطلقت فيه الجامعة فعاليات الأولمبياد الرياضي الخامس للطلاب مطلع أكتوبر الجاري برعاية رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني.

ويأتي أولمبياد طيبة الرياضي، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع من خلال الاهتمام بالرياضة الجامعية لدى الطلاب والطالبات، وتحقيقًا لرؤية عمادة شؤون الطلاب بالجامعة التي تهدف إلى تحقيق التميز الرياضي بالجامعة محليًّا وإقليميًّا؛ حيث تتنوع أنشطة إدارة النشاط الرياضي بين أنشطة رياضية وبدنية وتثقيفية وترفيهية.. والأنشطة الرياضية منها جماعية وفردية؛ الجماعية: (كرة القدم، كرة قدم الصالات، كرة السلة، كرة الطائرة)، كذلك تنظم بطولات في الألعاب الفردية: (ألعاب القوى، والسباحة، واختراق الضاحية، والجودو، وكذلك التايكوندو، والكاراتيه، وكرة التنس الأرضي، وتنس الطاولة، والفروسية)؛ فيما تشمل البرامج الرياضية برامج لإكساب وتنمية عناصر اللياقة البدنية العامة، وبرامج لتنمية العناصر البدنية الخاصة، وتعليم المهارات الأساسية لمختلف الأنشطة الرياضية، وبرامج تدريبية لاستخدام أجهزة رياضية حديثة لرفع مستوى الكفاءة البدنية.

من جانبه قال عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالغني الحربي: إن ‏أولمبياد جامعة طيبة 2021 انطلق برعاية كريمة من رئيس الجامعة، ويهدف إلى الإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب والطالبات بإشراكهم في ‏فعاليات الأولمبياد سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو مديري فِرَق أو منظمين أو محكمين؛ لافتًا إلى أن الأولمبياد يستهدف طلاب وطالبات جامعة طيبة وأبناء وبنات منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة ومجتمع المدينة المنورة.

وأشار "الحربي" في الوقت ذاته إلى أن الأولمبياد يهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب والعناية والاهتمام بالطلبة الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارات، وتوطيد العلاقات الطيبة ‏بين المشاركين.

وأضاف أن فعاليات الأولمبياد للطلاب والطالبات تتنوع بين أنشطة رياضية وبدنية وتثقيفية وترفيهية؛ منها الألعاب الجماعية، والألعاب الفردية، وألعاب إلكترونية، ودورات وورش عمل، ومحاضرات رياضية.

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