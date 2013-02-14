كورونا في الأردن.. 22113 إصابة جديدة بكورونا و24 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 22113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1490473 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1288687 حالة شفاء بعد تسجيل 12751 حالة إضافية، كما سجلت 24 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13532 حالة.