خلل قد يؤدي إلى حريق.. "التجارة" تستدعي 16.372 مركبة من نوع كيا "Sportage"

الوزارة دعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 16.372 مركبة من نوع كيا "Sportage" سنة الصنع 2016 - 2021 لخلل في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية لنظام الفرامل (HECU) قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ونشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.