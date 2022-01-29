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الأزمة الأوكرانية.. فرنسا مستعدة لنشر قوة عسكرية في رومانيا

"بارلي" أشارت إلى أن "الناتو" سيناقش القضية قريبًا

أعربت فرنسا عن استعدادها اليوم السبت لنشر قوة عسكرية في رومانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي: "الحوار مستمر. ونحن مقتنعون بأنه عبر الحوار، ومن خلال القرارات الدبلوماسية والسياسية، يجب حل هذا الصراع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت "بارلي": "رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مع قادة آخرين حشدوا القوى كلها للتهدئة".

وتابعت: "إن فرنسا مستعدة إذا اتخذ حلف الناتو مثل هذا القرار لنشر قوات عسكرية في رومانيا الدولة المجاورة لأوكرانيا".

وأشارت إلى أن هذه القضية ستناقَش من قِبل أعضاء الناتو في المستقبل القريب.

روسيا أوكرانيا فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأزمة الأوكرانية.. فرنسا مستعدة لنشر قوة عسكرية في رومانيا
سبق

أعربت فرنسا عن استعدادها اليوم السبت لنشر قوة عسكرية في رومانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي: "الحوار مستمر. ونحن مقتنعون بأنه عبر الحوار، ومن خلال القرارات الدبلوماسية والسياسية، يجب حل هذا الصراع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت "بارلي": "رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مع قادة آخرين حشدوا القوى كلها للتهدئة".

وتابعت: "إن فرنسا مستعدة إذا اتخذ حلف الناتو مثل هذا القرار لنشر قوات عسكرية في رومانيا الدولة المجاورة لأوكرانيا".

وأشارت إلى أن هذه القضية ستناقَش من قِبل أعضاء الناتو في المستقبل القريب.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
09:47 PM

الأزمة الأوكرانية.. فرنسا مستعدة لنشر قوة عسكرية في رومانيا

"بارلي" أشارت إلى أن "الناتو" سيناقش القضية قريبًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت فرنسا عن استعدادها اليوم السبت لنشر قوة عسكرية في رومانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي: "الحوار مستمر. ونحن مقتنعون بأنه عبر الحوار، ومن خلال القرارات الدبلوماسية والسياسية، يجب حل هذا الصراع"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت "بارلي": "رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون مع قادة آخرين حشدوا القوى كلها للتهدئة".

وتابعت: "إن فرنسا مستعدة إذا اتخذ حلف الناتو مثل هذا القرار لنشر قوات عسكرية في رومانيا الدولة المجاورة لأوكرانيا".

وأشارت إلى أن هذه القضية ستناقَش من قِبل أعضاء الناتو في المستقبل القريب.

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