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"الاتفاق" يستأنف تدريباته بعد الراحة.. ويبدأ برنامجه الإعدادي لاستكمال الموسم

يخوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة "القادسية"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، وذلك بعد أن تمتّع لاعبو الفريق بالإجازة التي امتدت لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وسيتخلل البرنامج الإعدادي لفترة التوقف خوض مباراة ودية سيُحدد موعدها لاحقًا استعدادًا لمواجهة القادسية يوم 10 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة عبر عدد من الأجهزة، ثم قسم "العطوي"، لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتفاق" يستأنف تدريباته بعد الراحة.. ويبدأ برنامجه الإعدادي لاستكمال الموسم
سبق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، وذلك بعد أن تمتّع لاعبو الفريق بالإجازة التي امتدت لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وسيتخلل البرنامج الإعدادي لفترة التوقف خوض مباراة ودية سيُحدد موعدها لاحقًا استعدادًا لمواجهة القادسية يوم 10 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة عبر عدد من الأجهزة، ثم قسم "العطوي"، لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
09:24 PM

"الاتفاق" يستأنف تدريباته بعد الراحة.. ويبدأ برنامجه الإعدادي لاستكمال الموسم

يخوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة "القادسية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، وذلك بعد أن تمتّع لاعبو الفريق بالإجازة التي امتدت لمدة 5 أيام خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وسيتخلل البرنامج الإعدادي لفترة التوقف خوض مباراة ودية سيُحدد موعدها لاحقًا استعدادًا لمواجهة القادسية يوم 10 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة عبر عدد من الأجهزة، ثم قسم "العطوي"، لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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