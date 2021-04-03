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بريطانيا: 3.423 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4.357.091

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.423 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أقل حصيلة لضحايا الجائحة على أساس يومي منذ أوائل سبتمبر.

وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات في البلاد بلغت إلى مستوى 4.357.091 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس الماضي و52 الجمعة؛ ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126.826 شخصاً.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: 3.423 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4.357.091
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.423 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أقل حصيلة لضحايا الجائحة على أساس يومي منذ أوائل سبتمبر.

وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات في البلاد بلغت إلى مستوى 4.357.091 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس الماضي و52 الجمعة؛ ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126.826 شخصاً.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
09:39 PM

بريطانيا: 3.423 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4.357.091

الفيروس أودى بحياة 10 مرضى خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 3.423 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أقل حصيلة لضحايا الجائحة على أساس يومي منذ أوائل سبتمبر.

وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات في البلاد بلغت إلى مستوى 4.357.091 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت الوزارة أنها رصدت 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 51 الخميس الماضي و52 الجمعة؛ ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126.826 شخصاً.

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