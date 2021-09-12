لماذا تغيب المرأة المكية عن انتخابات غرفة مكة؟.. سيدة أعمال تجيب

تمنت هيفاء بنت محمد أبو نار، وهي سيدة أعمال بمكة المكرمة، أن تحظى المرأة بالفوز في دورة انتخابات غرفة مكة الـ 21؛ لتقدم نفسها. لافتة إلى أن أسباب غياب المرأة في الانتخابات وعدم فوزها تعود إلى التكتل الذكوري.



وتفصيلاً، قالت "أبو نار" في تصريح إلى "سبق" تزامنًا مع انطلاق عمليات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في الدورة الـ21: طوال السنوات الماضية كانت حظوظ سيدات الأعمال ضئيلة في الفوز بالانتخابات، ليس في مكة المكرمة بل حتى المناطق الأخرى؛ وهذا يعود إلى التكتل الذكوري في الانتخابات، وعدم دعمها من قِبل الكثير من المرشحين؛ لذلك تغيب عن الفوز في الانتخابات.



وأضافت: نتمنى أن نشاهد هذا العام مَن ترشح نفسها، وتتقدم ببرنامج يخدم الجميع، لا يقتصر فقط على سيدات الأعمال، وتكون الصوت الذي يدافع عن حقوقهن وحقوق الكثير من رجال الأعمال، ويسعى إلى تغيير جذري في الخدمات التي تُقدَّم لرجال الأعمال بهدف الاستفادة من خدمات كانت غائبة عنهم في السنوات الماضية، وكذلك البحث عن راحتهم دون مراجعات للغرف؛ إذ يستطيع الشخص تنفيذ الخدمات كافة من أي مكان في السعودية، وكذلك تقديم خدمات تتناسب مع الرسوم السنوية التي يدفعونها للاشتراك.



وختمت بقولها: سيكون للمرأة شأن ودور وصوت في انتخابات غرفة مكة المكرمة هذه الدورة.



كما تمنت "أبو نار" من وزير التجارة أن يكون من ضمن المرشحين من الوزارة العنصر النسائي.



يُشار إلى أن عمليات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في الدورة الـ21 انطلقت أعمالها الأربعاء الماضي الأول من سبتمبر الحالي، وتستمر حتى يوم الـ15 منه.