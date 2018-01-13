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أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة شقيقة "حيدر المؤنس"

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس، مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أميرُ الرياضِ اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "المؤنس" عن شكرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

أمير الرياض تعزية

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أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة شقيقة "حيدر المؤنس"
سبق

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس، مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أميرُ الرياضِ اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "المؤنس" عن شكرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
09:27 PM
اخر تعديل
13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
04:39 AM

أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة شقيقة "حيدر المؤنس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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17,892

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس، مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أميرُ الرياضِ اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "المؤنس" عن شكرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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