أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة شقيقة "حيدر المؤنس"

أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة شقيقة "حيدر المؤنس"
قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس، مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.
أمير الرياض يقدِّم العزاء في وفاة شقيقة "حيدر المؤنس"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-01-11
قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس، مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.
قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة المؤنس في وفاة شقيقة حيدر عبدالعزيز المؤنس، مدير شرطة منطقة القصيم سابقًا، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.