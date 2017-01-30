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"المكتب الدولي" يكلّف "المواصفات السعودية" بتصميم بوستر "يوم القياس العالمي"

احتفال يُقام 20 مايو بشعار "من أجل الصحة".. و"المتر" لم يتغيّر من قرن ونصف

عبّرت "المواصفات السعودية" عن فخرها بتكليف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس لها بتصميم البوستر الرسمي للاحتفال باليوم العالمي للقياس 2021.

ومن المقرر أن يُقام الاحتفال بهذه المناسبة في 20 مايو المقبل؛ تحت شعار "القياس من أجل الصحة".

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم اختيار هذا الموضوع لنشر الوعي بالدور المهم الذي يلعبه القياس في الصحة، وبالتالي في رفاهية كل واحد منا، ففي الواقع يلعب علم القياس، على نطاق أوسع، دوراً مركزياً في الاكتشاف العلمي والابتكار والتصنيع الصناعي والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة العالمية.

وتابعت: "اليوم العالمي للقياس هو احتفال سنوي بالتوقيع على اتفاقية المتر في 20 مايو 1875 من قِبل ممثلي سبع عشرة دولة، وحدّدت الاتفاقية إطار التعاون العالمي في علم القياس وتطبيقاته الصناعية والتجارية والمجتمعية والهدف الأصلي لاتفاقية المتر -التوحيد العالمي للقياس- لا يزال مهماً اليوم كما كان عام 1875".

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"المكتب الدولي" يكلّف "المواصفات السعودية" بتصميم بوستر "يوم القياس العالمي"
سبق

عبّرت "المواصفات السعودية" عن فخرها بتكليف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس لها بتصميم البوستر الرسمي للاحتفال باليوم العالمي للقياس 2021.

ومن المقرر أن يُقام الاحتفال بهذه المناسبة في 20 مايو المقبل؛ تحت شعار "القياس من أجل الصحة".

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم اختيار هذا الموضوع لنشر الوعي بالدور المهم الذي يلعبه القياس في الصحة، وبالتالي في رفاهية كل واحد منا، ففي الواقع يلعب علم القياس، على نطاق أوسع، دوراً مركزياً في الاكتشاف العلمي والابتكار والتصنيع الصناعي والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة العالمية.

وتابعت: "اليوم العالمي للقياس هو احتفال سنوي بالتوقيع على اتفاقية المتر في 20 مايو 1875 من قِبل ممثلي سبع عشرة دولة، وحدّدت الاتفاقية إطار التعاون العالمي في علم القياس وتطبيقاته الصناعية والتجارية والمجتمعية والهدف الأصلي لاتفاقية المتر -التوحيد العالمي للقياس- لا يزال مهماً اليوم كما كان عام 1875".

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
01:06 PM

"المكتب الدولي" يكلّف "المواصفات السعودية" بتصميم بوستر "يوم القياس العالمي"

احتفال يُقام 20 مايو بشعار "من أجل الصحة".. و"المتر" لم يتغيّر من قرن ونصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّرت "المواصفات السعودية" عن فخرها بتكليف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس لها بتصميم البوستر الرسمي للاحتفال باليوم العالمي للقياس 2021.

ومن المقرر أن يُقام الاحتفال بهذه المناسبة في 20 مايو المقبل؛ تحت شعار "القياس من أجل الصحة".

وقالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم اختيار هذا الموضوع لنشر الوعي بالدور المهم الذي يلعبه القياس في الصحة، وبالتالي في رفاهية كل واحد منا، ففي الواقع يلعب علم القياس، على نطاق أوسع، دوراً مركزياً في الاكتشاف العلمي والابتكار والتصنيع الصناعي والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة العالمية.

وتابعت: "اليوم العالمي للقياس هو احتفال سنوي بالتوقيع على اتفاقية المتر في 20 مايو 1875 من قِبل ممثلي سبع عشرة دولة، وحدّدت الاتفاقية إطار التعاون العالمي في علم القياس وتطبيقاته الصناعية والتجارية والمجتمعية والهدف الأصلي لاتفاقية المتر -التوحيد العالمي للقياس- لا يزال مهماً اليوم كما كان عام 1875".

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