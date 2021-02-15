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لمدة 35 يومًا.. البيئة: فتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 15 مليون متر مكعب

بالتنسيق مع الإمارة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات المزارعين

فُتحت بوابات سد وادي قنونا اليوم؛ لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب؛ وذلك بمعدل تصريف 5م3/ الثانية، ولمدة 35 يومًا؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 مترًا مكعبًا، وارتفاع السد يبلغ 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، ودعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تُصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

سد وادي قنونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمدة 35 يومًا.. البيئة: فتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 15 مليون متر مكعب
سبق

فُتحت بوابات سد وادي قنونا اليوم؛ لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب؛ وذلك بمعدل تصريف 5م3/ الثانية، ولمدة 35 يومًا؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 مترًا مكعبًا، وارتفاع السد يبلغ 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، ودعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تُصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:29 PM

لمدة 35 يومًا.. البيئة: فتح بوابات سد وادي قنونا لتصريف 15 مليون متر مكعب

بالتنسيق مع الإمارة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات المزارعين

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عبدالله الراجحي - القنفذة
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فُتحت بوابات سد وادي قنونا اليوم؛ لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب؛ وذلك بمعدل تصريف 5م3/ الثانية، ولمدة 35 يومًا؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد؛ وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 مترًا مكعبًا، وارتفاع السد يبلغ 70 مترًا، وعرض المفيض 134 مترًا، وبطول 326 مترًا.

ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، ويحمي الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، ودعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تُصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

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