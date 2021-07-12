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الولايات المتحدة: تسجيل 66,281 إصابة مؤكدة و811 وفاة كورونا

وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,173,202 حتى تاريخ اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة: تسجيل 66,281 إصابة مؤكدة و811 وفاة كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
08:26 AM

الولايات المتحدة: تسجيل 66,281 إصابة مؤكدة و811 وفاة كورونا

وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 3,173,202 حتى تاريخ اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 66,281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,173,202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133,66 حالة وفاة.

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