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بسبب "السلالة الجديدة" من كورونا.. مالطا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

إسبانيا تمنع دخول القادمين

علقت مالطا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا ابتداءً من اليوم وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في مالطا أن الركاب القادمين من بريطانيا سيطلب منهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يومًا عند الوصول .
وأفادت بأنه سيتم منح مواطني مالطا الموجودين حاليًا في بريطانيا الفرصة للعودة إلى بلادهم، بشرط أن يخضعوا لاختبار كوفيد - 19 عند الوصول وقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداءً من يوم غد، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم بالفعل اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت قرارها بشأن منع الدخول في وقت متأخر أمس الأحد.

الرحلات الجوية بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بسبب "السلالة الجديدة" من كورونا.. مالطا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا
سبق

علقت مالطا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا ابتداءً من اليوم وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في مالطا أن الركاب القادمين من بريطانيا سيطلب منهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يومًا عند الوصول .
وأفادت بأنه سيتم منح مواطني مالطا الموجودين حاليًا في بريطانيا الفرصة للعودة إلى بلادهم، بشرط أن يخضعوا لاختبار كوفيد - 19 عند الوصول وقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداءً من يوم غد، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم بالفعل اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت قرارها بشأن منع الدخول في وقت متأخر أمس الأحد.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:09 PM
اخر تعديل
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:37 PM

بسبب "السلالة الجديدة" من كورونا.. مالطا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

إسبانيا تمنع دخول القادمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علقت مالطا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا ابتداءً من اليوم وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة في مالطا أن الركاب القادمين من بريطانيا سيطلب منهم البقاء في حجر صحي لمدة 14 يومًا عند الوصول .
وأفادت بأنه سيتم منح مواطني مالطا الموجودين حاليًا في بريطانيا الفرصة للعودة إلى بلادهم، بشرط أن يخضعوا لاختبار كوفيد - 19 عند الوصول وقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداءً من يوم غد، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.
وقالت الحكومة الإسبانية في بيان إنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم بالفعل اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت قرارها بشأن منع الدخول في وقت متأخر أمس الأحد.

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