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أمين عسير يحيل رئيس البلدية الفرعية في خميس مشيط إلى التحقيق

بسبب الإهمال في متابعة تطبيق التدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية

أحال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، رئيس إحدى البلديات الفرعية بمحافظة خميس مشيط وعددًا من المراقبين الميدانيين بالشركة المسؤولة عن أعمال الرقابة للتحقيق؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

جاء ذلك خلال جولاته على المنشآت التجارية بمحافظة خميس مشيط يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الاشتراطات الصحية والبلدية.

ووجّه "الحميدي" بلدية خميس مشيط بالتحقيق مع رئيس احدى البلديات الفرعية المشرفة على القطاع و مجموعة من المراقبين و استبعاد أحد الأطباء؛ إذ لوحظ وجود إهمال في تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات داخل إحدى المنشآت التجارية التابعة تحت نطاق البلدية الفرعية.

وبيّن "الحويطي"، من ناحيته، أن هذا التوجيه جاء من قبل أمين المنطقة للتأكيد بأنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع للتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية و الصحية، والالتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملين بها، أو حتى في أعمال المراقبين، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها حرصًا على صحة المواطن والمقيم.

وذكر "الحويطي" أنه تم الوقوف ميدانيًّا على جهود البلدية المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا ودرجة الامتثال، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

وثمّن تعاون المنشآت التجارية من خلال تعزيز الجهود والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية فيما كانت نسبة امتثال المنشآت التجارية مرتفعة، وعدّ ذلك دليلاً على وعي وتعاون الجميع لمصلحة صحة المواطن والمقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين عسير يحيل رئيس البلدية الفرعية في خميس مشيط إلى التحقيق
سبق

أحال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، رئيس إحدى البلديات الفرعية بمحافظة خميس مشيط وعددًا من المراقبين الميدانيين بالشركة المسؤولة عن أعمال الرقابة للتحقيق؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

جاء ذلك خلال جولاته على المنشآت التجارية بمحافظة خميس مشيط يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الاشتراطات الصحية والبلدية.

ووجّه "الحميدي" بلدية خميس مشيط بالتحقيق مع رئيس احدى البلديات الفرعية المشرفة على القطاع و مجموعة من المراقبين و استبعاد أحد الأطباء؛ إذ لوحظ وجود إهمال في تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات داخل إحدى المنشآت التجارية التابعة تحت نطاق البلدية الفرعية.

وبيّن "الحويطي"، من ناحيته، أن هذا التوجيه جاء من قبل أمين المنطقة للتأكيد بأنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع للتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية و الصحية، والالتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملين بها، أو حتى في أعمال المراقبين، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها حرصًا على صحة المواطن والمقيم.

وذكر "الحويطي" أنه تم الوقوف ميدانيًّا على جهود البلدية المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا ودرجة الامتثال، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

وثمّن تعاون المنشآت التجارية من خلال تعزيز الجهود والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية فيما كانت نسبة امتثال المنشآت التجارية مرتفعة، وعدّ ذلك دليلاً على وعي وتعاون الجميع لمصلحة صحة المواطن والمقيم.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
02:39 PM

أمين عسير يحيل رئيس البلدية الفرعية في خميس مشيط إلى التحقيق

بسبب الإهمال في متابعة تطبيق التدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية

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رائد القرفي - أبها
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أحال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، رئيس إحدى البلديات الفرعية بمحافظة خميس مشيط وعددًا من المراقبين الميدانيين بالشركة المسؤولة عن أعمال الرقابة للتحقيق؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

جاء ذلك خلال جولاته على المنشآت التجارية بمحافظة خميس مشيط يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الاشتراطات الصحية والبلدية.

ووجّه "الحميدي" بلدية خميس مشيط بالتحقيق مع رئيس احدى البلديات الفرعية المشرفة على القطاع و مجموعة من المراقبين و استبعاد أحد الأطباء؛ إذ لوحظ وجود إهمال في تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات داخل إحدى المنشآت التجارية التابعة تحت نطاق البلدية الفرعية.

وبيّن "الحويطي"، من ناحيته، أن هذا التوجيه جاء من قبل أمين المنطقة للتأكيد بأنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع للتدابير الاحترازية والاشتراطات البلدية و الصحية، والالتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملين بها، أو حتى في أعمال المراقبين، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها حرصًا على صحة المواطن والمقيم.

وذكر "الحويطي" أنه تم الوقوف ميدانيًّا على جهود البلدية المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا ودرجة الامتثال، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

وثمّن تعاون المنشآت التجارية من خلال تعزيز الجهود والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية فيما كانت نسبة امتثال المنشآت التجارية مرتفعة، وعدّ ذلك دليلاً على وعي وتعاون الجميع لمصلحة صحة المواطن والمقيم.

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