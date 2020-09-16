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"الصحة" توجّه عدداً من النصائح التوعوية للمصابين بفيروس كورونا

عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها "عش بصحة"

دعت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ويعانون ارتفاع درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع مركز 937 في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للحصول على التوجيه الصحيح.

كما دعت "الصحة" المصاب بكورونا، ويعاني الكحة، بالاستلقاء على الجانب أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، وكذلك التواصل مع فريق 937 لأخذ المشورة الطبية.

أما المصاب بكورونا ويعاني ضيق تنفس بسيطاً، فقد أكدت "الصحة" أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس بشكل معتدل على المقعد وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلق ثم إخراج الزفير من الفم ببطء)، ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي https://twitter.com/livewellmoh/status/1305890026794946562?s=21.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه إلى عيادات تطمن التي هيّأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توجّه عدداً من النصائح التوعوية للمصابين بفيروس كورونا
سبق

دعت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ويعانون ارتفاع درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع مركز 937 في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للحصول على التوجيه الصحيح.

كما دعت "الصحة" المصاب بكورونا، ويعاني الكحة، بالاستلقاء على الجانب أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، وكذلك التواصل مع فريق 937 لأخذ المشورة الطبية.

أما المصاب بكورونا ويعاني ضيق تنفس بسيطاً، فقد أكدت "الصحة" أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس بشكل معتدل على المقعد وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلق ثم إخراج الزفير من الفم ببطء)، ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي https://twitter.com/livewellmoh/status/1305890026794946562?s=21.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه إلى عيادات تطمن التي هيّأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:52 AM

"الصحة" توجّه عدداً من النصائح التوعوية للمصابين بفيروس كورونا

عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها "عش بصحة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة الصحة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ويعانون ارتفاع درجة الحرارة بأخذ قسط من الراحة، والحرص على شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" بتناول خافض الحرارة (مثل الباراسيتامول) والتواصل مع مركز 937 في حال استمرار ارتفاع درجة الحرارة، وذلك للحصول على التوجيه الصحيح.

كما دعت "الصحة" المصاب بكورونا، ويعاني الكحة، بالاستلقاء على الجانب أو الجلوس في وضع مستقيم، مع تجنب الاستلقاء على الظهر، وكذلك التواصل مع فريق 937 لأخذ المشورة الطبية.

أما المصاب بكورونا ويعاني ضيق تنفس بسيطاً، فقد أكدت "الصحة" أهمية المحافظة على الهدوء والجلوس بشكل معتدل على المقعد وإرخاء الكتفين، والتنفس بعمق (شهيق من الأنف مع إبقاء الفم مغلق ثم إخراج الزفير من الفم ببطء)، ويمكن الاطلاع على الإنفوجرافيك عبر الرابط التالي https://twitter.com/livewellmoh/status/1305890026794946562?s=21.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجّه إلى عيادات تطمن التي هيّأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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