النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمديد تكليف "القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرار تمديد تكليف "حزام محمد المسردي القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة، بالإضافة إلى تمديد عمله مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة بيشة.

فيما قدم "القحطاني" شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، معتبرًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تمديد تكليف "القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرار تمديد تكليف "حزام محمد المسردي القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة، بالإضافة إلى تمديد عمله مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة بيشة.

فيما قدم "القحطاني" شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، معتبرًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:46 AM

تمديد تكليف "القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
166

أصدر مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" قرار تمديد تكليف "حزام محمد المسردي القحطاني" متحدثًا رسميًا لصحة بيشة، بالإضافة إلى تمديد عمله مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة بيشة.

فيما قدم "القحطاني" شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية ببيشة، معتبرًا أن هذه الثقة ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في أداء الواجب لخدمة الدين والمليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,093
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,378

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة