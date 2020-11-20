وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول؛ تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-20 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول؛ تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442 01:18 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول.. تستمر حتى 3 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول؛ تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.