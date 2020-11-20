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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع

تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول.. تستمر حتى 3 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول؛ تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس محافظة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول؛ تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:18 PM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع

تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول.. تستمر حتى 3 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظة ينبع لهذا اليوم، تضمن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة للحالة تمثلت بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان سيول؛ تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

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