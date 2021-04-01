النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش اليمني يقصف مجاميع حوثية حاولت التسلل لمواقعه في صعدة

استهدف آلية عسكرية وقتل عناصرها

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والاقتراب من المواقع الأمامية للجيش الوطني في مديرية باقم بصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور أزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، أن كتيبة المدفعية بمحور أزال تمكنت من استهداف إحدى العربات التابعة لميليشيا الحوثي؛ مما أسفر عن حرق وقتل من كان فيها، واستهداف مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للمتسللين.

وأشار "الحارثي" إلى أن الجيش الوطني اليمني يتصدى للتهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر على مواقع الجيش الوطني.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يقصف مجاميع حوثية حاولت التسلل لمواقعه في صعدة
سبق

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والاقتراب من المواقع الأمامية للجيش الوطني في مديرية باقم بصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور أزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، أن كتيبة المدفعية بمحور أزال تمكنت من استهداف إحدى العربات التابعة لميليشيا الحوثي؛ مما أسفر عن حرق وقتل من كان فيها، واستهداف مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للمتسللين.

وأشار "الحارثي" إلى أن الجيش الوطني اليمني يتصدى للتهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر على مواقع الجيش الوطني.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
04:22 PM

الجيش اليمني يقصف مجاميع حوثية حاولت التسلل لمواقعه في صعدة

استهدف آلية عسكرية وقتل عناصرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
185

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والاقتراب من المواقع الأمامية للجيش الوطني في مديرية باقم بصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور أزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، أن كتيبة المدفعية بمحور أزال تمكنت من استهداف إحدى العربات التابعة لميليشيا الحوثي؛ مما أسفر عن حرق وقتل من كان فيها، واستهداف مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للمتسللين.

وأشار "الحارثي" إلى أن الجيش الوطني اليمني يتصدى للتهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر على مواقع الجيش الوطني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,031

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة