الجيش اليمني يقصف مجاميع حوثية حاولت التسلل لمواقعه في صعدة

استهدف آلية عسكرية وقتل عناصرها

استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مجاميع وعربات لميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت التسلل والاقتراب من المواقع الأمامية للجيش الوطني في مديرية باقم بصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد محور أزال قائد اللواء 102 مشاة العميد ياسر الحارثي، أن كتيبة المدفعية بمحور أزال تمكنت من استهداف إحدى العربات التابعة لميليشيا الحوثي؛ مما أسفر عن حرق وقتل من كان فيها، واستهداف مجاميع كانت تحاول التغطية النارية للمتسللين.

وأشار "الحارثي" إلى أن الجيش الوطني اليمني يتصدى للتهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر على مواقع الجيش الوطني.