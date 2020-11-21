النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رئيس جامعة طيبة": المملكة باستضافتها لقمة الـ20 استعدت لمكانتها على مستوى العالم

"السراني": السعودية نجحت بصدق في مواكبة ونقل الحدث بتقنيات عالية رغم الصعوبات

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن المملكة باستضافتها لقمة مجموعة العشرين هذا العام استعدت لفرصة حقيقية لإظهار مكانة المملكة على مستوى العالم وهي تمثل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعنى بإيجاد حلول ومبادرات لأهم القضايا العالمية.

وقال الدكتور السراني: فخر لنا جميعًا كمواطنين رئاسة المملكة لقمة العشرين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم في هذه الفترة الصعبة التي حتمت على المملكة عقد القمة افتراضيًّا، ونجحت المملكة بصدق في مواكبة الحدث بتقنيات عالية وعلى أيدي شباب سعوديين لنقل الحدث وتنظيمه باحترافية عالية، كما دعمت المملكة قضية التحالف العالمي الصحي لمواجهة فيروس كورونا في ظل الأزمة التي عصفت بالاقتصاد والصحة على مستوى العالم أجمع دون استثناء حتى تمخضت عن تعهد دول العشرين بمبلغ أكثر من 21 مليار دولار لتغطية احتياج النظام الصحي العالمي في مواجهة الوباء.

وأضاف أن المملكة وهي تنظم وتقود هذه القمة الاستثنائية دائمًا ما تتمثل الإنسانية في سياساتها ومشاريعها داخل المملكة وخارجها، وفي هذه القمة التي تتزعمها المملكة تم إطلاق مبادرة تاريخية تتمثل في تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا لتتجاوز هذه المحنة، وتوفر أموالها لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة تؤكد دائمًا وقوفها مع قضايا الإنسانية في العالم وتحث بجهودها الدبلوماسية الدول ذات العلاقة للإسهام في تحقيق أهداف المملكة النبيلة والإنسانية.

وأشار الدكتور السراني إلى أن القمة تعد فرصة لمشاركة العالم أجمع لرؤية المملكة 2030 التي تتفق مع أهداف مجموعة العشرين، وأبرز المنجزات والإصلاحات التي تمت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وفق الله قيادتنا الرشيدة دائمًا وأبدًا، سائلين المولى عز وجل أن يتمم أعمال القمة بفخر ونجاح، وحفظ الله الوطن وحفظ الله قائد هذه البلاد وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي النبيل.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئيس جامعة طيبة": المملكة باستضافتها لقمة الـ20 استعدت لمكانتها على مستوى العالم
سبق

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن المملكة باستضافتها لقمة مجموعة العشرين هذا العام استعدت لفرصة حقيقية لإظهار مكانة المملكة على مستوى العالم وهي تمثل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعنى بإيجاد حلول ومبادرات لأهم القضايا العالمية.

وقال الدكتور السراني: فخر لنا جميعًا كمواطنين رئاسة المملكة لقمة العشرين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم في هذه الفترة الصعبة التي حتمت على المملكة عقد القمة افتراضيًّا، ونجحت المملكة بصدق في مواكبة الحدث بتقنيات عالية وعلى أيدي شباب سعوديين لنقل الحدث وتنظيمه باحترافية عالية، كما دعمت المملكة قضية التحالف العالمي الصحي لمواجهة فيروس كورونا في ظل الأزمة التي عصفت بالاقتصاد والصحة على مستوى العالم أجمع دون استثناء حتى تمخضت عن تعهد دول العشرين بمبلغ أكثر من 21 مليار دولار لتغطية احتياج النظام الصحي العالمي في مواجهة الوباء.

وأضاف أن المملكة وهي تنظم وتقود هذه القمة الاستثنائية دائمًا ما تتمثل الإنسانية في سياساتها ومشاريعها داخل المملكة وخارجها، وفي هذه القمة التي تتزعمها المملكة تم إطلاق مبادرة تاريخية تتمثل في تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا لتتجاوز هذه المحنة، وتوفر أموالها لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة تؤكد دائمًا وقوفها مع قضايا الإنسانية في العالم وتحث بجهودها الدبلوماسية الدول ذات العلاقة للإسهام في تحقيق أهداف المملكة النبيلة والإنسانية.

وأشار الدكتور السراني إلى أن القمة تعد فرصة لمشاركة العالم أجمع لرؤية المملكة 2030 التي تتفق مع أهداف مجموعة العشرين، وأبرز المنجزات والإصلاحات التي تمت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وفق الله قيادتنا الرشيدة دائمًا وأبدًا، سائلين المولى عز وجل أن يتمم أعمال القمة بفخر ونجاح، وحفظ الله الوطن وحفظ الله قائد هذه البلاد وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي النبيل.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
03:28 PM

"رئيس جامعة طيبة": المملكة باستضافتها لقمة الـ20 استعدت لمكانتها على مستوى العالم

"السراني": السعودية نجحت بصدق في مواكبة ونقل الحدث بتقنيات عالية رغم الصعوبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
2
308

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن المملكة باستضافتها لقمة مجموعة العشرين هذا العام استعدت لفرصة حقيقية لإظهار مكانة المملكة على مستوى العالم وهي تمثل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعنى بإيجاد حلول ومبادرات لأهم القضايا العالمية.

وقال الدكتور السراني: فخر لنا جميعًا كمواطنين رئاسة المملكة لقمة العشرين، وخاصة في ظل ما يشهده العالم في هذه الفترة الصعبة التي حتمت على المملكة عقد القمة افتراضيًّا، ونجحت المملكة بصدق في مواكبة الحدث بتقنيات عالية وعلى أيدي شباب سعوديين لنقل الحدث وتنظيمه باحترافية عالية، كما دعمت المملكة قضية التحالف العالمي الصحي لمواجهة فيروس كورونا في ظل الأزمة التي عصفت بالاقتصاد والصحة على مستوى العالم أجمع دون استثناء حتى تمخضت عن تعهد دول العشرين بمبلغ أكثر من 21 مليار دولار لتغطية احتياج النظام الصحي العالمي في مواجهة الوباء.

وأضاف أن المملكة وهي تنظم وتقود هذه القمة الاستثنائية دائمًا ما تتمثل الإنسانية في سياساتها ومشاريعها داخل المملكة وخارجها، وفي هذه القمة التي تتزعمها المملكة تم إطلاق مبادرة تاريخية تتمثل في تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا لتتجاوز هذه المحنة، وتوفر أموالها لمواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة تؤكد دائمًا وقوفها مع قضايا الإنسانية في العالم وتحث بجهودها الدبلوماسية الدول ذات العلاقة للإسهام في تحقيق أهداف المملكة النبيلة والإنسانية.

وأشار الدكتور السراني إلى أن القمة تعد فرصة لمشاركة العالم أجمع لرؤية المملكة 2030 التي تتفق مع أهداف مجموعة العشرين، وأبرز المنجزات والإصلاحات التي تمت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وفق الله قيادتنا الرشيدة دائمًا وأبدًا، سائلين المولى عز وجل أن يتمم أعمال القمة بفخر ونجاح، وحفظ الله الوطن وحفظ الله قائد هذه البلاد وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي النبيل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,153
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,610
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة