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جماهير "الهلال" تغلي: استمرار "دياز" خطر على "الدوري" و "الآسيوية"

"آل الشيخ" تفاعل مع المباراة بتغريدة: أشك برغبة المدرب في الاستمرار

فتحت جماهير الهلال النار على المدير الفني لفريقها، الأرجنتيني رامون دياز بسبب خسارة الفريق أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا وتذيل الفريق لترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة.


واعتبرت جماهير الهلال في ردة فعلها على العزيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استمرار دياز مع الزعيم يعد خطراً على الفريق الساعي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري والحصول على اللقب الآسيوي في حال استمراره على قناعاته تلك.


وكان تركي آل الشيخ ، الرئيس العام لهيئة الرياضة قد أيّد رأي جماهير الهلال حين غرّد على تويتر بقوله :" بدأت أشك برغبة دياز في الاستمرار" .


واعترضت جماهير الهلال على قناعات المدرب في تشكيلة الفريق حيث أبدت غضبها بجلوس عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء مثل المدافع جحفلي والزج بآخرين .


وكان الهلال قد انهزم أمام الاستقلال الإيراني بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من البطولة الآسيوية في الوقت الذي تعادل فيه العين الإماراتي مع الريان القطري ليحتل الاستقلال المركز الأول بـ 4 نقاط والعين والريان بـ 2 نقطة ثم الهلال في المركز الأخير بنقطة وحيدة .


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جماهير "الهلال" تغلي: استمرار "دياز" خطر على "الدوري" و "الآسيوية"
سبق

فتحت جماهير الهلال النار على المدير الفني لفريقها، الأرجنتيني رامون دياز بسبب خسارة الفريق أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا وتذيل الفريق لترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة.


واعتبرت جماهير الهلال في ردة فعلها على العزيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استمرار دياز مع الزعيم يعد خطراً على الفريق الساعي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري والحصول على اللقب الآسيوي في حال استمراره على قناعاته تلك.


وكان تركي آل الشيخ ، الرئيس العام لهيئة الرياضة قد أيّد رأي جماهير الهلال حين غرّد على تويتر بقوله :" بدأت أشك برغبة دياز في الاستمرار" .


واعترضت جماهير الهلال على قناعات المدرب في تشكيلة الفريق حيث أبدت غضبها بجلوس عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء مثل المدافع جحفلي والزج بآخرين .


وكان الهلال قد انهزم أمام الاستقلال الإيراني بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من البطولة الآسيوية في الوقت الذي تعادل فيه العين الإماراتي مع الريان القطري ليحتل الاستقلال المركز الأول بـ 4 نقاط والعين والريان بـ 2 نقطة ثم الهلال في المركز الأخير بنقطة وحيدة .


20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:24 PM

جماهير "الهلال" تغلي: استمرار "دياز" خطر على "الدوري" و "الآسيوية"

"آل الشيخ" تفاعل مع المباراة بتغريدة: أشك برغبة المدرب في الاستمرار

A A A
محمد السيّد - الرياض
66
21,059

فتحت جماهير الهلال النار على المدير الفني لفريقها، الأرجنتيني رامون دياز بسبب خسارة الفريق أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا وتذيل الفريق لترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة.


واعتبرت جماهير الهلال في ردة فعلها على العزيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن استمرار دياز مع الزعيم يعد خطراً على الفريق الساعي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري والحصول على اللقب الآسيوي في حال استمراره على قناعاته تلك.


وكان تركي آل الشيخ ، الرئيس العام لهيئة الرياضة قد أيّد رأي جماهير الهلال حين غرّد على تويتر بقوله :" بدأت أشك برغبة دياز في الاستمرار" .


واعترضت جماهير الهلال على قناعات المدرب في تشكيلة الفريق حيث أبدت غضبها بجلوس عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء مثل المدافع جحفلي والزج بآخرين .


وكان الهلال قد انهزم أمام الاستقلال الإيراني بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من البطولة الآسيوية في الوقت الذي تعادل فيه العين الإماراتي مع الريان القطري ليحتل الاستقلال المركز الأول بـ 4 نقاط والعين والريان بـ 2 نقطة ثم الهلال في المركز الأخير بنقطة وحيدة .


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