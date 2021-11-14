بالصور.. تأهيل 80 طبيبًا و24 استشاريًّا في الطب الإكلينيكي بالقصيم

نظّمتها الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بمشاركة نخبة من الاستشاريين

اختتمت الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بالقصيم، دورة تدريبية مكثّفة بمشاركة أكثر من 80 طبيبًا و24 استشاريًّا في مختلف تخصصات الباطنة، يوم أمس السبت.

وتهدف الدورة للتدريب المكثف لأطباء الطب الباطني للبورد السعودي من المستويات العليا، وتأهيل الأطباء للامتحان الإكلينيكي، وذلك بمشاركة نخبة من استشاري الطب الباطني ومختلف التخصصات الباطنية الدقيقة.

وتم تجهيز مقر متكامل لاستقبال الأطباء والطبيبات، يحتوي على 24 ورشة عمل تحاكي طبيعتها اختبار الإكلينيكي الحقيقي.

وقال استشاري أمراض الروماتيزم رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله الفريج: إن الهدف من هذه الدورات تحضير أطباء البورد السعودي من المستويات العليا لاجتياز امتحان البورد، والتأهيل لنيل صفة طبيب استشاري.

وأضاف "الفريج" أن أثر هذه الدورة يمكن قياسه من خلال ردود أفعال الملتحقين فيها من الأطباء في مختلف مستشفيات المملكة، مشيرًا إلى أنها دورة نوعية على مستوى المملكة ولها أبعاد كثيرة على رفع المستوى العلمي لجميع المستفيدين.

وأشار نائب رئيس اللجنة العلمية للجمعية العلمية السعودية بالقصيم الدكتور عبدالله الفريج، إلى أن مثل هذه الدورات العلمية على المنطقة تشكل إثراءً للمنطقة، ورفعًا لمستوى الأطباء داخل المنطقة وخارجها، كما تعطي صبغة كبيرة للحراك العلمي بمنطقة القصيم.

يُذكر أن مشاركة الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني بالقصيم، في الدورات المكثفة للأطباء، يأتي ضمن مسؤولية الجمعية التي تهدف إلى تطوير أساليب التعليم والمبادرات التخصصية لخدمة التخصص وتعزيز المسؤولية المجتمعية.