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النيابة العامة: تم التحقيق مع "سعود القحطاني" ولم تُوَجه له تهم في قضية مقتل خاشقجي

قالت: ممثلون من أسرة جمال ومن تركيا حضروا جلسات القضية

أكدت النيابة السعودية، في مؤتمرها الصحفي اليوم، أن التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي، أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله؛ مبينة أنه عُقدت 9 جلسات في القضية؛ موضحًا أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

وأوضحت النيابة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي، ولم تُوَجه له تهم.

وأكدت الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.

وكانت النيابة قد أعلنت عن صدور الأحكام الابتدائية القاضية بالقصاص على 5 متهمين، وأحكام بالسجن على ثلاثة آخرين.

النيابة العامة جمال خاشقجي سعود القحطاني

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النيابة العامة: تم التحقيق مع "سعود القحطاني" ولم تُوَجه له تهم في قضية مقتل خاشقجي
سبق

أكدت النيابة السعودية، في مؤتمرها الصحفي اليوم، أن التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي، أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله؛ مبينة أنه عُقدت 9 جلسات في القضية؛ موضحًا أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

وأوضحت النيابة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي، ولم تُوَجه له تهم.

وأكدت الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.

وكانت النيابة قد أعلنت عن صدور الأحكام الابتدائية القاضية بالقصاص على 5 متهمين، وأحكام بالسجن على ثلاثة آخرين.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:47 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:03 PM

النيابة العامة: تم التحقيق مع "سعود القحطاني" ولم تُوَجه له تهم في قضية مقتل خاشقجي

قالت: ممثلون من أسرة جمال ومن تركيا حضروا جلسات القضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
38,872

أكدت النيابة السعودية، في مؤتمرها الصحفي اليوم، أن التحقيقات في قضية مقتل جمال خاشقجي، أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله؛ مبينة أنه عُقدت 9 جلسات في القضية؛ موضحًا أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

وأوضحت النيابة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي، ولم تُوَجه له تهم.

وأكدت الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه؛ لعدم ثبوت تهم عليه.

وكانت النيابة قد أعلنت عن صدور الأحكام الابتدائية القاضية بالقصاص على 5 متهمين، وأحكام بالسجن على ثلاثة آخرين.

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