هوية يوم التأسيس في23 ثانية .. "ونُقشت أمجاد الأبطال وبُنيت دعائم الدولة"

انطلقت تحت شعار "يوم بدينا".. وحملت معاني جوهرية لعراقة الدولة السعودية

نشر حساب يوم التأسيس عبر تغريدة في تويتر الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، وذلك عبر مقطع فيديو، مدته 23 ثانية. وذكر الحساب في التغريدة: "في جذور التاريخ، ومنذ ثلاثة قرون، كُتبت الحكاية، ونُقشت أمجاد الأبطال، وبُنيت دعائم الدولة! واليوم نحتفي بها ونفرح.. ونطلق هوية ‫#يوم_التأسيس".



وأشار الحساب إلى دليل تطبيقات الهوية عبر الرابط:

https://www.foundingday.sa/brand/brand-book.pdf



وأُعلنت اليوم الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، التي تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة، ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية؛ إذ يظهر في منتصف الشعار أيقونة "رجل يحمل راية" في إشارة إلى بطولات رجال المجتمع السعودي، والتفافه حول الراية التي حماها ورفعها ودافع عنها بالغالي والنفيس.



ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز، هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبِّر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي، وهو العنصر الذي يعرض فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة، والسوق في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.



وكُتبت عبارة "يوم التأسيس - 1727م" بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثَّقت تاريخ الدولة السعودية الأولى لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلة لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.