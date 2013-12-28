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"الخريجي" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير العراق لدى المملكة

بحثا سبل تطويرها وتعزيزها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريجي" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير العراق لدى المملكة
سبق

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
02:59 PM

"الخريجي" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير العراق لدى المملكة

بحثا سبل تطويرها وتعزيزها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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