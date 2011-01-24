احتفل عماد محمد محمد الصميلي بزواجه على كريمة منصور أحمد صميلي بمحافظة صامطة بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
"الصميلي" يحتفل بزواجه في صامطة
احتفل عماد محمد محمد الصميلي بزواجه على كريمة منصور أحمد صميلي بمحافظة صامطة بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
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"الصميلي" يحتفل بزواجه في صامطةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-23
احتفل عماد محمد محمد الصميلي بزواجه على كريمة منصور أحمد صميلي بمحافظة صامطة بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
09:43 PM
"الصميلي" يحتفل بزواجه في صامطة
احتفل عماد محمد محمد الصميلي بزواجه على كريمة منصور أحمد صميلي بمحافظة صامطة بحضور عددٍ من المسؤولين وأقارب وأصدقاء العريس.
"سبق" تبارك للعروسين وتسأل الله لهما التوفيق والسعادة.
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