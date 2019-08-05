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"الظروف المناخية" تلغي ودية الحزم.. والرائد يتعادل مع "أندرلخت"

تسببت الظروف المناخية في إلغاء اللقاء الودي الذي كان مقررًا بين فريق الحزم ونظيره درافوغراد السلوفيني.

وكتب النادي عبر تويتر: "حالت الظروف المناخية دون وصول الفريق السلوفيني إلى أرضية الملعب في الوقت المحدد".

وقرر المدير الفني للحزم دانيال عدم لعب المباراة، وإجراء تمرين أساسي على أرضية الملعب.

من جانبه، تعادل الفريق الأول بنادي الرائد أمام أندرلخت البلجيكي بهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذي جرى بينهما اليوم.

سجل هدف الرائد اللاعب محمد فوزير في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الظروف المناخية" تلغي ودية الحزم.. والرائد يتعادل مع "أندرلخت"
سبق

تسببت الظروف المناخية في إلغاء اللقاء الودي الذي كان مقررًا بين فريق الحزم ونظيره درافوغراد السلوفيني.

وكتب النادي عبر تويتر: "حالت الظروف المناخية دون وصول الفريق السلوفيني إلى أرضية الملعب في الوقت المحدد".

وقرر المدير الفني للحزم دانيال عدم لعب المباراة، وإجراء تمرين أساسي على أرضية الملعب.

من جانبه، تعادل الفريق الأول بنادي الرائد أمام أندرلخت البلجيكي بهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذي جرى بينهما اليوم.

سجل هدف الرائد اللاعب محمد فوزير في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:30 PM

"الظروف المناخية" تلغي ودية الحزم.. والرائد يتعادل مع "أندرلخت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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تسببت الظروف المناخية في إلغاء اللقاء الودي الذي كان مقررًا بين فريق الحزم ونظيره درافوغراد السلوفيني.

وكتب النادي عبر تويتر: "حالت الظروف المناخية دون وصول الفريق السلوفيني إلى أرضية الملعب في الوقت المحدد".

وقرر المدير الفني للحزم دانيال عدم لعب المباراة، وإجراء تمرين أساسي على أرضية الملعب.

من جانبه، تعادل الفريق الأول بنادي الرائد أمام أندرلخت البلجيكي بهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذي جرى بينهما اليوم.

سجل هدف الرائد اللاعب محمد فوزير في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

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