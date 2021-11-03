النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيرًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد تركز على الجانب الفني، فبعد الإحماء أدى اللاعبون التدريبات اللياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد التدريب مشاركة لاعبي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي بعد فراغهما من المشاركة مع الأخضر والتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستُقام في أوزبكستان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيرًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد تركز على الجانب الفني، فبعد الإحماء أدى اللاعبون التدريبات اللياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد التدريب مشاركة لاعبي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي بعد فراغهما من المشاركة مع الأخضر والتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستُقام في أوزبكستان.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:56 PM

الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
178

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الأربعاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيرًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد تركز على الجانب الفني، فبعد الإحماء أدى اللاعبون التدريبات اللياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية؛ واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد التدريب مشاركة لاعبي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي بعد فراغهما من المشاركة مع الأخضر والتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستُقام في أوزبكستان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة