النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسبوعان من الإبداع والإلهام شهدهما حي جاكس بالدرعية

ملتقى طويق الدولي للنحت 2021 يلقى تفاعلاً كبيرًا منذ انطلاقته

شهد "ملتقى طويق الدولي للنحت 2021" إقبالاً كبيرًا منذ انطلاقته يوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ (15 نوفمبر 2021م) في حي جاكس بالدرعية؛ ما يؤكد أهمية الملتقى، ودوره في تحويل مدينة الرياض إلى لوحة فنية إبداعية، ومعرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتحقيقًا لأهداف طويق للنحت الذي يُعد ثاني برامج مشروع الرياض آرت، انطلقت يوم الخميس الماضي ورش العمل والندوات التي ناقشت العديد من المواضيع الفنية والثقافية، من أبرزها: "تحديد الموقع، وتنسيق مساحة العرض للأعمال الفنية"، و"أساسيات وتقنيات النحت"، و"أحافير طويق"، و"أساسيات النحت بتقنية الحذف"، إضافة إلى ورش عمل مخصصة للأطفال، منها: "مجوهرات طويق"، و"جبل طويق"، و"تشكيل أصيص للنباتات". وتستمر الجلسات الحوارية والورش والمبادرات حتى نهاية الملتقى كما هو معلن في الموقع الرسمي للرياض آرت.

ويهدف "طويق للنحت" إلى تمكين المواهب الوطنية في مجال فن النحت، وخصوصًا الشابات اللاتي أسهمن بمساعدة فنانين محليين ودوليين في صنع منحوتاتهم؛ ما أتاح لهن خوض تجربة فريدة، منحتهن الثقة والخبرة لمشاهدة أعمالهن محليًّا ودوليًّا.

وإضافة إلى ذلك، تم استقبال أكثر من 10 زيارات مدرسية وجامعية، من بينها: جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. والعديد من المدارس من مختلف المراحل. وأُقيمت ورشة عمل، قدمت شرحًا تفصيليًّا للمنحوتات كافة، وأتاحت لهم مشاهدة النحت الحي، والالتقاء بالفنانين.

ويستكمل الفنانون صنع منحوتاتهم الإبداعية في الفترة المتبقية من الملتقى تحت عنوان "شاعرية المكان"، باستخدام "رخام اللؤلؤ الأبيض والأسود"، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي في المعرض المصاحب للملتقى.. وقد بدأت تظهر ملامح المنحوتات الجمالية التي ستتزين بها أرجاء العاصمة بعد انتهاء المعرض.

ويعد "ملتقى طويق الدولي للنحت" وجهة سياحية وفنية، يمكن زيارتها عبر الحصول على التذاكر المجانية من خلال الموقع الإلكتروني للرياض آرت، الذي فتح أبوابه للزوار في يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ (21 نوفمبر 2021م). واستقبل الملتقى والفعاليات المصاحبة زيارات عديدة من المهتمين في المجال، ويسعى للوصول إلى ذائقة الزوار في إطار إبداعي وإلهامي، وزيادة الوعي الفني لدى فئات المجتمع كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسبوعان من الإبداع والإلهام شهدهما حي جاكس بالدرعية
سبق

شهد "ملتقى طويق الدولي للنحت 2021" إقبالاً كبيرًا منذ انطلاقته يوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ (15 نوفمبر 2021م) في حي جاكس بالدرعية؛ ما يؤكد أهمية الملتقى، ودوره في تحويل مدينة الرياض إلى لوحة فنية إبداعية، ومعرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتحقيقًا لأهداف طويق للنحت الذي يُعد ثاني برامج مشروع الرياض آرت، انطلقت يوم الخميس الماضي ورش العمل والندوات التي ناقشت العديد من المواضيع الفنية والثقافية، من أبرزها: "تحديد الموقع، وتنسيق مساحة العرض للأعمال الفنية"، و"أساسيات وتقنيات النحت"، و"أحافير طويق"، و"أساسيات النحت بتقنية الحذف"، إضافة إلى ورش عمل مخصصة للأطفال، منها: "مجوهرات طويق"، و"جبل طويق"، و"تشكيل أصيص للنباتات". وتستمر الجلسات الحوارية والورش والمبادرات حتى نهاية الملتقى كما هو معلن في الموقع الرسمي للرياض آرت.

ويهدف "طويق للنحت" إلى تمكين المواهب الوطنية في مجال فن النحت، وخصوصًا الشابات اللاتي أسهمن بمساعدة فنانين محليين ودوليين في صنع منحوتاتهم؛ ما أتاح لهن خوض تجربة فريدة، منحتهن الثقة والخبرة لمشاهدة أعمالهن محليًّا ودوليًّا.

وإضافة إلى ذلك، تم استقبال أكثر من 10 زيارات مدرسية وجامعية، من بينها: جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. والعديد من المدارس من مختلف المراحل. وأُقيمت ورشة عمل، قدمت شرحًا تفصيليًّا للمنحوتات كافة، وأتاحت لهم مشاهدة النحت الحي، والالتقاء بالفنانين.

ويستكمل الفنانون صنع منحوتاتهم الإبداعية في الفترة المتبقية من الملتقى تحت عنوان "شاعرية المكان"، باستخدام "رخام اللؤلؤ الأبيض والأسود"، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي في المعرض المصاحب للملتقى.. وقد بدأت تظهر ملامح المنحوتات الجمالية التي ستتزين بها أرجاء العاصمة بعد انتهاء المعرض.

ويعد "ملتقى طويق الدولي للنحت" وجهة سياحية وفنية، يمكن زيارتها عبر الحصول على التذاكر المجانية من خلال الموقع الإلكتروني للرياض آرت، الذي فتح أبوابه للزوار في يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ (21 نوفمبر 2021م). واستقبل الملتقى والفعاليات المصاحبة زيارات عديدة من المهتمين في المجال، ويسعى للوصول إلى ذائقة الزوار في إطار إبداعي وإلهامي، وزيادة الوعي الفني لدى فئات المجتمع كافة.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
11:42 PM

أسبوعان من الإبداع والإلهام شهدهما حي جاكس بالدرعية

ملتقى طويق الدولي للنحت 2021 يلقى تفاعلاً كبيرًا منذ انطلاقته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
687

شهد "ملتقى طويق الدولي للنحت 2021" إقبالاً كبيرًا منذ انطلاقته يوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ (15 نوفمبر 2021م) في حي جاكس بالدرعية؛ ما يؤكد أهمية الملتقى، ودوره في تحويل مدينة الرياض إلى لوحة فنية إبداعية، ومعرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وتحقيقًا لأهداف طويق للنحت الذي يُعد ثاني برامج مشروع الرياض آرت، انطلقت يوم الخميس الماضي ورش العمل والندوات التي ناقشت العديد من المواضيع الفنية والثقافية، من أبرزها: "تحديد الموقع، وتنسيق مساحة العرض للأعمال الفنية"، و"أساسيات وتقنيات النحت"، و"أحافير طويق"، و"أساسيات النحت بتقنية الحذف"، إضافة إلى ورش عمل مخصصة للأطفال، منها: "مجوهرات طويق"، و"جبل طويق"، و"تشكيل أصيص للنباتات". وتستمر الجلسات الحوارية والورش والمبادرات حتى نهاية الملتقى كما هو معلن في الموقع الرسمي للرياض آرت.

ويهدف "طويق للنحت" إلى تمكين المواهب الوطنية في مجال فن النحت، وخصوصًا الشابات اللاتي أسهمن بمساعدة فنانين محليين ودوليين في صنع منحوتاتهم؛ ما أتاح لهن خوض تجربة فريدة، منحتهن الثقة والخبرة لمشاهدة أعمالهن محليًّا ودوليًّا.

وإضافة إلى ذلك، تم استقبال أكثر من 10 زيارات مدرسية وجامعية، من بينها: جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. والعديد من المدارس من مختلف المراحل. وأُقيمت ورشة عمل، قدمت شرحًا تفصيليًّا للمنحوتات كافة، وأتاحت لهم مشاهدة النحت الحي، والالتقاء بالفنانين.

ويستكمل الفنانون صنع منحوتاتهم الإبداعية في الفترة المتبقية من الملتقى تحت عنوان "شاعرية المكان"، باستخدام "رخام اللؤلؤ الأبيض والأسود"، وذلك قبل عرضها بشكلها النهائي في المعرض المصاحب للملتقى.. وقد بدأت تظهر ملامح المنحوتات الجمالية التي ستتزين بها أرجاء العاصمة بعد انتهاء المعرض.

ويعد "ملتقى طويق الدولي للنحت" وجهة سياحية وفنية، يمكن زيارتها عبر الحصول على التذاكر المجانية من خلال الموقع الإلكتروني للرياض آرت، الذي فتح أبوابه للزوار في يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1443هـ (21 نوفمبر 2021م). واستقبل الملتقى والفعاليات المصاحبة زيارات عديدة من المهتمين في المجال، ويسعى للوصول إلى ذائقة الزوار في إطار إبداعي وإلهامي، وزيادة الوعي الفني لدى فئات المجتمع كافة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,451
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,274
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,317

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة