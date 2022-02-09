"فلكية جدة": "القمر" يقترن بالثريا.. اليوم

لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من المدن

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل؛ القمر الأحدب المتزايد مقترنًا بعنقود نجوم الثريا، الشقيقات السبع، وقرب نجم الدبران الأحمر.

وقال "أبو زاهرة": عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء لكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يساعد نجم الدبران بكل سهولة.

وأضاف: هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء رغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: القمر والدبران والثريا تتحرك سويا نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غداً الخميس، حيث سيلاحظ أن القمر ابتعد شرقًا مقارنة بهذا اليوم.

وتابع: بحسب القياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون عام مضت مقارنة بأربعة مليارات سنة ونصف لعمر الشمس.

وقال "أبو زاهرة": نجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بوساطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء، وعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.