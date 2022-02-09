النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

"فلكية جدة": "القمر" يقترن بالثريا.. اليوم

لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من المدن

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل؛ القمر الأحدب المتزايد مقترنًا بعنقود نجوم الثريا، الشقيقات السبع، وقرب نجم الدبران الأحمر.

وقال "أبو زاهرة": عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء لكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يساعد نجم الدبران بكل سهولة.

وأضاف: هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء رغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: القمر والدبران والثريا تتحرك سويا نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غداً الخميس، حيث سيلاحظ أن القمر ابتعد شرقًا مقارنة بهذا اليوم.

وتابع: بحسب القياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون عام مضت مقارنة بأربعة مليارات سنة ونصف لعمر الشمس.

وقال "أبو زاهرة": نجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بوساطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء، وعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

فلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": "القمر" يقترن بالثريا.. اليوم
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل؛ القمر الأحدب المتزايد مقترنًا بعنقود نجوم الثريا، الشقيقات السبع، وقرب نجم الدبران الأحمر.

وقال "أبو زاهرة": عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء لكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يساعد نجم الدبران بكل سهولة.

وأضاف: هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء رغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: القمر والدبران والثريا تتحرك سويا نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غداً الخميس، حيث سيلاحظ أن القمر ابتعد شرقًا مقارنة بهذا اليوم.

وتابع: بحسب القياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون عام مضت مقارنة بأربعة مليارات سنة ونصف لعمر الشمس.

وقال "أبو زاهرة": نجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بوساطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء، وعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:59 PM

"فلكية جدة": "القمر" يقترن بالثريا.. اليوم

لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من المدن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
427

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وبداية الليل؛ القمر الأحدب المتزايد مقترنًا بعنقود نجوم الثريا، الشقيقات السبع، وقرب نجم الدبران الأحمر.

وقال "أبو زاهرة": عنقود الثريا لن يكون مشاهدًا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء لكن يمكن رؤيته بسهولة عبر المنظار أو التصوير الرقمي، في حين يساعد نجم الدبران بكل سهولة.

وأضاف: هذا العنقود النجمي يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء رغم ذلك سيظل يرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وأردف رئيس الجمعية الفلكية بجدة: القمر والدبران والثريا تتحرك سويا نحو الغرب عبر السماء وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق، حيث يمكن ملاحظة مكان القمر بالنسبة للثريا هذه الليلة ورصد موقعه يوم غداً الخميس، حيث سيلاحظ أن القمر ابتعد شرقًا مقارنة بهذا اليوم.

وتابع: بحسب القياسات الحديثة، فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون عام مضت مقارنة بأربعة مليارات سنة ونصف لعمر الشمس.

وقال "أبو زاهرة": نجوم هذا العنقود مرتبطة ببعضها بوساطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سوياً عبر الفضاء، وعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة