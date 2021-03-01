"أبوالغيط": التصعيد الحوثي جزء من أجندة إيرانية متهورة

أكد ثقته في قدرة المملكة على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات تصعيد المليشيات الحوثية، بما في ذلك استهدافها لمدينة الرياض يوم السبت الماضي بصاروخ باليستي تمكنت المملكة العربية السعودية في اعتراضه وتدميره.

وأعرب "أبوالغيط" في بيان اليوم، عن كامل التضامن مع المملكة في أي إجراءات تتخذها للدفاع عن إقليمها وسلامة مواطنيها، مؤكداً الثقة في قدرتها على التصدي لهذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.

وأوضح أن تصعيد مليشيا الحوثي لعملياتها وهجماتها على مأرب منذ مطلع الشهر الماضي يأتي في إطار أجندة إيرانية متهورة تستخدم اليمن كورقة تفاوض سياسية من دون أي اعتبارٍ للتبعات الخطيرة على حياة السكان المدنيين، محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى حدٍ يقترب بالسكان من المجاعة.