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لـ "المطرية 2" بقية.. "المسند": سحب تتشكل هنا ومكيفات تعمل هناك

خالف ما أشار إليه بالأمس ونشر الحرارة المسجلة فجراً بـ 28 محطة

ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية الثانية بقيت لها بقية، على خلاف ما كان قد أشار إليه بالأمس من أنه اليوم الأخير.

وقال "المسند": "متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود الشمالية وشرقي الجوف وحائل، وربما مرتفعات عسير جازان".

ونشر درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في السعودية، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس.

من ناحية أخرى، أضاف "المسند": "مازال بعض الناس يستعملون مكيفات التبريد ليلاً ونهاراً مع تخفيض في ميزان الحرارة في الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

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لـ "المطرية 2" بقية.. "المسند": سحب تتشكل هنا ومكيفات تعمل هناك
سبق

ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية الثانية بقيت لها بقية، على خلاف ما كان قد أشار إليه بالأمس من أنه اليوم الأخير.

وقال "المسند": "متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود الشمالية وشرقي الجوف وحائل، وربما مرتفعات عسير جازان".

ونشر درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في السعودية، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس.

من ناحية أخرى، أضاف "المسند": "مازال بعض الناس يستعملون مكيفات التبريد ليلاً ونهاراً مع تخفيض في ميزان الحرارة في الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
12:58 PM

لـ "المطرية 2" بقية.. "المسند": سحب تتشكل هنا ومكيفات تعمل هناك

خالف ما أشار إليه بالأمس ونشر الحرارة المسجلة فجراً بـ 28 محطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن الحالة المطرية الثانية بقيت لها بقية، على خلاف ما كان قد أشار إليه بالأمس من أنه اليوم الأخير.

وقال "المسند": "متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على الحدود الشمالية وشرقي الجوف وحائل، وربما مرتفعات عسير جازان".

ونشر درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ 28 محطة في السعودية، ودرجات الحرارة الكبرى ليوم أمس.

من ناحية أخرى، أضاف "المسند": "مازال بعض الناس يستعملون مكيفات التبريد ليلاً ونهاراً مع تخفيض في ميزان الحرارة في الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

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