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تبوك.. انطلاق فعاليات "مهرجان الزيتون الأول" بمشاركة 20 عارضًا

"الرويلي": يستمر لمدة 5 أيام ويضم العديد من المشاركات

انطلقت بمنطقة تبوك اليوم فعاليات مهرجان الزيتون الأول، والذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة 20 عارضًا من مزارعي الزيتون, بمنتزه الأمير فهد بن سلطان.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي, أن المهرجان الذي سيستمر لمدة خمسة أيام يضم العديد من المشاركات، التي جاء من أبرزها الزيتون وزيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون، مشيرًا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين، وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون ومشتقاته داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن المهندس "الرويلي" مشاركة المزارعين والجهات الحكومية في المهرجان، مبينًا أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي والتقني لجميع مزارعي المنطقة, نظرًا لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة، داعيًا الجميع لزيارة المهرجان خلال الخمسة أيام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة ليلاً.

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تبوك.. انطلاق فعاليات "مهرجان الزيتون الأول" بمشاركة 20 عارضًا
سبق

انطلقت بمنطقة تبوك اليوم فعاليات مهرجان الزيتون الأول، والذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة 20 عارضًا من مزارعي الزيتون, بمنتزه الأمير فهد بن سلطان.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي, أن المهرجان الذي سيستمر لمدة خمسة أيام يضم العديد من المشاركات، التي جاء من أبرزها الزيتون وزيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون، مشيرًا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين، وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون ومشتقاته داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن المهندس "الرويلي" مشاركة المزارعين والجهات الحكومية في المهرجان، مبينًا أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي والتقني لجميع مزارعي المنطقة, نظرًا لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة، داعيًا الجميع لزيارة المهرجان خلال الخمسة أيام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة ليلاً.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
12:06 AM

تبوك.. انطلاق فعاليات "مهرجان الزيتون الأول" بمشاركة 20 عارضًا

"الرويلي": يستمر لمدة 5 أيام ويضم العديد من المشاركات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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انطلقت بمنطقة تبوك اليوم فعاليات مهرجان الزيتون الأول، والذي ينفذه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة 20 عارضًا من مزارعي الزيتون, بمنتزه الأمير فهد بن سلطان.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي, أن المهرجان الذي سيستمر لمدة خمسة أيام يضم العديد من المشاركات، التي جاء من أبرزها الزيتون وزيت الزيتون والمنتجات التحويلية من الزيتون، مشيرًا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين، وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من الزيتون ومشتقاته داخل المنطقة وخارجها.

وثمّن المهندس "الرويلي" مشاركة المزارعين والجهات الحكومية في المهرجان، مبينًا أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني والإرشادي والتقني لجميع مزارعي المنطقة, نظرًا لما يمثله الزيتون ومنتجاته من أهمية كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الصحية بما تحمله من فوائد غذائية جمة، داعيًا الجميع لزيارة المهرجان خلال الخمسة أيام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة ليلاً.

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