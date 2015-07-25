النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

طالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية

استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي، يُدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

وطالب البرلمان العربي في بيان له أمس المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومَن يمولها ويدعمها، وعلى رأسهم إيران.

وشدَّد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ كون أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية
سبق

استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي، يُدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

وطالب البرلمان العربي في بيان له أمس المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومَن يمولها ويدعمها، وعلى رأسهم إيران.

وشدَّد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ كون أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:50 AM

البرلمان العربي يدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيَّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

طالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
741

استنكر البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيَّرة المفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي، يُدار من طهران لتنفيذ سياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة والعالم.

وطالب البرلمان العربي في بيان له أمس المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات من شأنها ردع هذه الجماعات الإرهابية ومَن يمولها ويدعمها، وعلى رأسهم إيران.

وشدَّد على ضرورة التحرك الجاد في هذا الصدد، مؤكدًا دعمه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها؛ كون أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,072
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,148
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,958

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة