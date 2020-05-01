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"شؤون الحرمين": نهيب بالجميع الحذر من الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية

المتحدث الرسمي: لا علاقة لـ"الرئاسة" بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها

صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه انطلاقاً من مكانة الحرمين الشريفين وهيبتهما في نفوس المسلمين وما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية كبيرة ورعاية جليلة، ولما لوحظ من انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة؛ فإن الرئاسة تؤكد على أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة، وعدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها، والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح أن الرئاسة لا علاقة لها بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية، داعياً إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- لمنع انتشار فيروس كوورنا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.

وسأل الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إنه سميع مجيب.

فيروس كورونا الجديد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"شؤون الحرمين": نهيب بالجميع الحذر من الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية
سبق

صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه انطلاقاً من مكانة الحرمين الشريفين وهيبتهما في نفوس المسلمين وما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية كبيرة ورعاية جليلة، ولما لوحظ من انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة؛ فإن الرئاسة تؤكد على أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة، وعدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها، والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح أن الرئاسة لا علاقة لها بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية، داعياً إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- لمنع انتشار فيروس كوورنا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.

وسأل الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إنه سميع مجيب.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:27 AM

"شؤون الحرمين": نهيب بالجميع الحذر من الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية

المتحدث الرسمي: لا علاقة لـ"الرئاسة" بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه انطلاقاً من مكانة الحرمين الشريفين وهيبتهما في نفوس المسلمين وما تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية كبيرة ورعاية جليلة، ولما لوحظ من انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة؛ فإن الرئاسة تؤكد على أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة، وعدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها، والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله.

وأوضح أن الرئاسة لا علاقة لها بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية، داعياً إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- لمنع انتشار فيروس كوورنا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.

وسأل الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إنه سميع مجيب.

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