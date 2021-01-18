"حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني

رفض سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد سلامة 20 مليون سوداني، تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

ورفض "حمدوك" ما وصفها بـ"سياسة فرض الأمر الواقع"، التي تتبعها إثيوبيا خلال المفاوضات، وفقاً لما ذكر مكتبه عبر الحساب الرسمي على "تويتر".

وجاء تصريح "حمدوك" في اجتماعه باللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خلال يوليو المقبل من دون اتفاق، وسير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة لتعثرها.