النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

"حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني

رفض سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد سلامة 20 مليون سوداني، تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

ورفض "حمدوك" ما وصفها بـ"سياسة فرض الأمر الواقع"، التي تتبعها إثيوبيا خلال المفاوضات، وفقاً لما ذكر مكتبه عبر الحساب الرسمي على "تويتر".

وجاء تصريح "حمدوك" في اجتماعه باللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خلال يوليو المقبل من دون اتفاق، وسير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة لتعثرها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني
سبق

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد سلامة 20 مليون سوداني، تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

ورفض "حمدوك" ما وصفها بـ"سياسة فرض الأمر الواقع"، التي تتبعها إثيوبيا خلال المفاوضات، وفقاً لما ذكر مكتبه عبر الحساب الرسمي على "تويتر".

وجاء تصريح "حمدوك" في اجتماعه باللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خلال يوليو المقبل من دون اتفاق، وسير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة لتعثرها.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
06:54 PM

"حمدوك": سد النهضة يهدد سلامة 20 مليون سوداني

رفض سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,047

ذكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم (الاثنين)، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد سلامة 20 مليون سوداني، تعتمد حياتهم على النيل الأزرق.

ورفض "حمدوك" ما وصفها بـ"سياسة فرض الأمر الواقع"، التي تتبعها إثيوبيا خلال المفاوضات، وفقاً لما ذكر مكتبه عبر الحساب الرسمي على "تويتر".

وجاء تصريح "حمدوك" في اجتماعه باللجنة السودانية العليا للمفاوضات، لبحث مخاطر شروع إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة، خلال يوليو المقبل من دون اتفاق، وسير المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، والخيارات البديلة لتعثرها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,841

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة