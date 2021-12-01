"موسى عطيف" يحتفل بزواجه في الرياض

بحضور رائد الأعمال "محمد آل حُلل"

احتفل الشاب "موسى بن إبراهيم عطيف" بزواجه مساء اليوم في قصر نجم الرياض.



حضر الزواج نخبة من رواد ورجال الأعمال وعدد من الشخصيات، فيما قدّم رائد الأعمال "محمد آل حُلل" تهنئته الخالصة للشاب "موسى عطيف"، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجمع بينهما على خير، وأن ينعم عليهما بحياة سعيدة.

