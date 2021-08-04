النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. الصيانة تحوِّل طريق رفيح العارضة إلى "مصيدة للموت"

السكان يؤكدون: المعاناة مستمرة.. والأمطار زادت من حجم المشكلة

أصبح المرور عبر طريق رفيح، الذي يربط عددًا من القرى جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان، أشبه ما يكون بالمتاهة، بحسب ما ذكر السكان، مشيرين إلى إنشائه قبل سنوات عدة عن طريق البلدية، لكن غياب الصيانة لفترات طويلة جعل منه نعشًا ومصيدة للموت.

وبيَّن السكان أن موقع تجمُّع مياه الأمطار يفترض ردمه قبل بدء السفلتة، أو -على أقل تقدير- وضع عبّارة صغيرة لمرور المياه للجهة المقابلة. لافتين إلى أن هذه البقعة منه أصبحت تشكّل مأزقًا للمارة، خاصة عند هطول الأمطار.

وأضافوا بأن إهمال الطريق دفع بالكثير من سكان تلك القرى لتغيير المسار للوصول لمنازلهم؛ إذ إنهم يتجهون إلى طريق عرق، ثم الطريق الرابط بين العارضة والحرث قبل العودة مجددًا للقرى التي يخدمها الطريق هربًا من الحُفر والوحل.. مشيرين إلى أن المعاناة تزداد مع هطول الأمطار.

وتابعوا: العابر من الطريق سيرصد حجم المعاناة التي يتكبدها المارة. مشيرين إلى أنه أصبح مجرد طبقة من الخرسانة، وموضحين أنه أهلك مركباتهم.. وناشدوا أمانة منطقة جازان ضرورة عمل صيانة عاجلة.

وكانت المحافظة قد اجتمعت في وقت سابق برئيس البلدية ومندوب فرع وزارة النقل بجازان، وتمت مناقشة خطة صيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ووجَّه أمير منطقة جازان رؤساء البلديات بعد الأمطار بالتنفيذ وفق الإمكانات الموجودة، وألا ينتظروا الاعتمادات.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
بالصور.. الصيانة تحوِّل طريق رفيح العارضة إلى "مصيدة للموت"
سبق

أصبح المرور عبر طريق رفيح، الذي يربط عددًا من القرى جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان، أشبه ما يكون بالمتاهة، بحسب ما ذكر السكان، مشيرين إلى إنشائه قبل سنوات عدة عن طريق البلدية، لكن غياب الصيانة لفترات طويلة جعل منه نعشًا ومصيدة للموت.

وبيَّن السكان أن موقع تجمُّع مياه الأمطار يفترض ردمه قبل بدء السفلتة، أو -على أقل تقدير- وضع عبّارة صغيرة لمرور المياه للجهة المقابلة. لافتين إلى أن هذه البقعة منه أصبحت تشكّل مأزقًا للمارة، خاصة عند هطول الأمطار.

وأضافوا بأن إهمال الطريق دفع بالكثير من سكان تلك القرى لتغيير المسار للوصول لمنازلهم؛ إذ إنهم يتجهون إلى طريق عرق، ثم الطريق الرابط بين العارضة والحرث قبل العودة مجددًا للقرى التي يخدمها الطريق هربًا من الحُفر والوحل.. مشيرين إلى أن المعاناة تزداد مع هطول الأمطار.

وتابعوا: العابر من الطريق سيرصد حجم المعاناة التي يتكبدها المارة. مشيرين إلى أنه أصبح مجرد طبقة من الخرسانة، وموضحين أنه أهلك مركباتهم.. وناشدوا أمانة منطقة جازان ضرورة عمل صيانة عاجلة.

وكانت المحافظة قد اجتمعت في وقت سابق برئيس البلدية ومندوب فرع وزارة النقل بجازان، وتمت مناقشة خطة صيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ووجَّه أمير منطقة جازان رؤساء البلديات بعد الأمطار بالتنفيذ وفق الإمكانات الموجودة، وألا ينتظروا الاعتمادات.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:29 AM

بالصور.. الصيانة تحوِّل طريق رفيح العارضة إلى "مصيدة للموت"

السكان يؤكدون: المعاناة مستمرة.. والأمطار زادت من حجم المشكلة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
651

أصبح المرور عبر طريق رفيح، الذي يربط عددًا من القرى جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان، أشبه ما يكون بالمتاهة، بحسب ما ذكر السكان، مشيرين إلى إنشائه قبل سنوات عدة عن طريق البلدية، لكن غياب الصيانة لفترات طويلة جعل منه نعشًا ومصيدة للموت.

وبيَّن السكان أن موقع تجمُّع مياه الأمطار يفترض ردمه قبل بدء السفلتة، أو -على أقل تقدير- وضع عبّارة صغيرة لمرور المياه للجهة المقابلة. لافتين إلى أن هذه البقعة منه أصبحت تشكّل مأزقًا للمارة، خاصة عند هطول الأمطار.

وأضافوا بأن إهمال الطريق دفع بالكثير من سكان تلك القرى لتغيير المسار للوصول لمنازلهم؛ إذ إنهم يتجهون إلى طريق عرق، ثم الطريق الرابط بين العارضة والحرث قبل العودة مجددًا للقرى التي يخدمها الطريق هربًا من الحُفر والوحل.. مشيرين إلى أن المعاناة تزداد مع هطول الأمطار.

وتابعوا: العابر من الطريق سيرصد حجم المعاناة التي يتكبدها المارة. مشيرين إلى أنه أصبح مجرد طبقة من الخرسانة، وموضحين أنه أهلك مركباتهم.. وناشدوا أمانة منطقة جازان ضرورة عمل صيانة عاجلة.

وكانت المحافظة قد اجتمعت في وقت سابق برئيس البلدية ومندوب فرع وزارة النقل بجازان، وتمت مناقشة خطة صيانة الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ووجَّه أمير منطقة جازان رؤساء البلديات بعد الأمطار بالتنفيذ وفق الإمكانات الموجودة، وألا ينتظروا الاعتمادات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,385
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,248
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,138

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة