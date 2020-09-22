النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن

كان ينظر إلى الحاجز ويستعد للقيام بأمر ما

كان حارس أمن يشعر بالملل بسبب ساعات الوقوف والجلوس الطويلة أثناء تواجده بالعمل، وفي أحد محلات سينسبري، قرر هذا الحارس أن يقوم بتسلية نفسه بالقفز فوق أحد الحواجز، لكن الأمر انتهي بشكل مؤلم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو رجل أمن يرتدي بدلة سوداء وسترة صفراء خارج متجر سينسبري في مكان غير معروف.

يقف الحارس خلف حاجز بلاستيك برتقالي، يستخدم لضبط دخول وخروج المتسوقين من المتجر والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

لمدة لحظات ينظر الحارس إلى الحاجز، كما لو كان يتعرف على ارتفاعه، ويستعد قبل أن يقوم بالقفز.

وبعد ذلك، وبجهد رياضي كبير، يقفز فوق الحاجز، لكنه ارتكب الخطأ القاتل، عندما اصطدمت أقدامه بأعلى الحاجز، فسقط الحاجز إلى الأمام ووجد الحارس نفسه لا يزال فوق الحاجز المنهار، ففقد توازنه.

وبدلًا من أن يتجاوز الحاجز إلى الجهة الأخرى، سقط الحارس إلى الخلف، وهبوط زرع بصل رأسًا على عقب، بينما ظل الحاجز يتأرجح بعنف إلى الخلف وإلى الأمام.

وعندما قام مصور الفيديو بنشره على موقع العلاقات الاجتماعية " تويتر"، حقق أكثر من 400 ألف مشاهدة، كما نشر على تطبيق " تيك توك".

وأثار الفيديو العديد من التعليقات، يقول أحد المعلقين: "عند القفز إلى أعلى يستحق الحارس 8 درجات من 10، ولكن يستحق صفرًا بسبب الهبوط الخاطئ"، بينما بدا معلق آخر أنه قلق بشأن الحاجز البلاستيكي، حيث يقول مازحًا: "آمل أن يكون الحاجز على ما يرام".

حارس أمن محلات سينسبري

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن
سبق

كان حارس أمن يشعر بالملل بسبب ساعات الوقوف والجلوس الطويلة أثناء تواجده بالعمل، وفي أحد محلات سينسبري، قرر هذا الحارس أن يقوم بتسلية نفسه بالقفز فوق أحد الحواجز، لكن الأمر انتهي بشكل مؤلم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو رجل أمن يرتدي بدلة سوداء وسترة صفراء خارج متجر سينسبري في مكان غير معروف.

يقف الحارس خلف حاجز بلاستيك برتقالي، يستخدم لضبط دخول وخروج المتسوقين من المتجر والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

لمدة لحظات ينظر الحارس إلى الحاجز، كما لو كان يتعرف على ارتفاعه، ويستعد قبل أن يقوم بالقفز.

وبعد ذلك، وبجهد رياضي كبير، يقفز فوق الحاجز، لكنه ارتكب الخطأ القاتل، عندما اصطدمت أقدامه بأعلى الحاجز، فسقط الحاجز إلى الأمام ووجد الحارس نفسه لا يزال فوق الحاجز المنهار، ففقد توازنه.

وبدلًا من أن يتجاوز الحاجز إلى الجهة الأخرى، سقط الحارس إلى الخلف، وهبوط زرع بصل رأسًا على عقب، بينما ظل الحاجز يتأرجح بعنف إلى الخلف وإلى الأمام.

وعندما قام مصور الفيديو بنشره على موقع العلاقات الاجتماعية " تويتر"، حقق أكثر من 400 ألف مشاهدة، كما نشر على تطبيق " تيك توك".

وأثار الفيديو العديد من التعليقات، يقول أحد المعلقين: "عند القفز إلى أعلى يستحق الحارس 8 درجات من 10، ولكن يستحق صفرًا بسبب الهبوط الخاطئ"، بينما بدا معلق آخر أنه قلق بشأن الحاجز البلاستيكي، حيث يقول مازحًا: "آمل أن يكون الحاجز على ما يرام".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
03:09 PM

فيديو الخطأ الصادم.. نهاية مؤلمة لتسلية حارس أمن

كان ينظر إلى الحاجز ويستعد للقيام بأمر ما

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,610

كان حارس أمن يشعر بالملل بسبب ساعات الوقوف والجلوس الطويلة أثناء تواجده بالعمل، وفي أحد محلات سينسبري، قرر هذا الحارس أن يقوم بتسلية نفسه بالقفز فوق أحد الحواجز، لكن الأمر انتهي بشكل مؤلم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع الفيديو رجل أمن يرتدي بدلة سوداء وسترة صفراء خارج متجر سينسبري في مكان غير معروف.

يقف الحارس خلف حاجز بلاستيك برتقالي، يستخدم لضبط دخول وخروج المتسوقين من المتجر والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

لمدة لحظات ينظر الحارس إلى الحاجز، كما لو كان يتعرف على ارتفاعه، ويستعد قبل أن يقوم بالقفز.

وبعد ذلك، وبجهد رياضي كبير، يقفز فوق الحاجز، لكنه ارتكب الخطأ القاتل، عندما اصطدمت أقدامه بأعلى الحاجز، فسقط الحاجز إلى الأمام ووجد الحارس نفسه لا يزال فوق الحاجز المنهار، ففقد توازنه.

وبدلًا من أن يتجاوز الحاجز إلى الجهة الأخرى، سقط الحارس إلى الخلف، وهبوط زرع بصل رأسًا على عقب، بينما ظل الحاجز يتأرجح بعنف إلى الخلف وإلى الأمام.

وعندما قام مصور الفيديو بنشره على موقع العلاقات الاجتماعية " تويتر"، حقق أكثر من 400 ألف مشاهدة، كما نشر على تطبيق " تيك توك".

وأثار الفيديو العديد من التعليقات، يقول أحد المعلقين: "عند القفز إلى أعلى يستحق الحارس 8 درجات من 10، ولكن يستحق صفرًا بسبب الهبوط الخاطئ"، بينما بدا معلق آخر أنه قلق بشأن الحاجز البلاستيكي، حيث يقول مازحًا: "آمل أن يكون الحاجز على ما يرام".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,245
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,069
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,976
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة