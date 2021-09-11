النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعظيم البلد الحرام" يطلق "مبادرة روح التطوع 3"

لإبراز التميز المكي في العالم الرقمي

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة العمل التطوعي، برنامج هاجر النسائي "مبادرة روح التطوع"، في نسختها الثالثة، التي تستهدف فتيات مكة المتطوعات.

وقالت مديرة وحدة التطوع ببرنامج هاجر، د.ابتسام بنت عبدالقادر استنبولي: إن مبادرة روح التطوع تتمحور فكرتها حول استثمار التحول الرقمي لإبراز التميز المكي من خلال المبادرة الافتراضية الأولى للمتطوعات، وتُعنى بالذاكرة التاريخية والأبعاد القيمية والاقتصادية لمكة المكرمة، ومدى أثرها في خدمة مكة وقاصديها.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في أن تكون مكة المكرمة نموذجًا في العالم الرقمي وإلى إثراء المحتوى الرقمي بمخرجات معرفية رقمية تساهم في تنمية البيئة المكية، كما تسعى إلى تشجيع التواصل الاجتماعي بين الفِرَق التطوعية والأفراد بطرق علمية ممنهجة.

وقالت إن مجالات المبادرة تَضَمّنت تنمية الاقتصاد المعرفي والمالي للبيئة المكية، بإحداث حراك مجتمعي وتفعيل مشاركة الفِرَق التطوعية، بمختلف التخصصات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وبرعاية من وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، نظم حفل تدشين مبادرة روح التطوع، بحضور مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف، ومستشار الرئيس العام بالمسجد الحرام، د.فاطمة بنت زيد الرشود، ومديرة وحدة ارتقاء والشراكات المجتمعية بإدارة التعليم، بدرية الغامدي، ومشرفة وحدة التطوع والتمكين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، نائبة مساعدة مدير المركز، وفاء الغامدي، وبمشاركة نائب الأمين العام بجمعية مراكز الأحياء بمكة، د.عبدالرحمن بن حمود الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية، د.أيمن عبدالرحمن الرحيلي.

ونوّهت بأن التسجيل في المبادرة ما زال متاحًا للمتطوعات عبر منصة "روح التطوع 3" من خلال الرابط التالي: https://mubadiroun.com/charity/public/

واختتم الحفل برنامجه بجولة ميدانية للحضور على معرض جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام للتعرف على أبرز ما تم من منجزات في إطار خدمة الإنسان وتنمية المكان.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعظيم البلد الحرام" يطلق "مبادرة روح التطوع 3"
سبق

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة العمل التطوعي، برنامج هاجر النسائي "مبادرة روح التطوع"، في نسختها الثالثة، التي تستهدف فتيات مكة المتطوعات.

وقالت مديرة وحدة التطوع ببرنامج هاجر، د.ابتسام بنت عبدالقادر استنبولي: إن مبادرة روح التطوع تتمحور فكرتها حول استثمار التحول الرقمي لإبراز التميز المكي من خلال المبادرة الافتراضية الأولى للمتطوعات، وتُعنى بالذاكرة التاريخية والأبعاد القيمية والاقتصادية لمكة المكرمة، ومدى أثرها في خدمة مكة وقاصديها.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في أن تكون مكة المكرمة نموذجًا في العالم الرقمي وإلى إثراء المحتوى الرقمي بمخرجات معرفية رقمية تساهم في تنمية البيئة المكية، كما تسعى إلى تشجيع التواصل الاجتماعي بين الفِرَق التطوعية والأفراد بطرق علمية ممنهجة.

وقالت إن مجالات المبادرة تَضَمّنت تنمية الاقتصاد المعرفي والمالي للبيئة المكية، بإحداث حراك مجتمعي وتفعيل مشاركة الفِرَق التطوعية، بمختلف التخصصات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وبرعاية من وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، نظم حفل تدشين مبادرة روح التطوع، بحضور مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف، ومستشار الرئيس العام بالمسجد الحرام، د.فاطمة بنت زيد الرشود، ومديرة وحدة ارتقاء والشراكات المجتمعية بإدارة التعليم، بدرية الغامدي، ومشرفة وحدة التطوع والتمكين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، نائبة مساعدة مدير المركز، وفاء الغامدي، وبمشاركة نائب الأمين العام بجمعية مراكز الأحياء بمكة، د.عبدالرحمن بن حمود الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية، د.أيمن عبدالرحمن الرحيلي.

ونوّهت بأن التسجيل في المبادرة ما زال متاحًا للمتطوعات عبر منصة "روح التطوع 3" من خلال الرابط التالي: https://mubadiroun.com/charity/public/

واختتم الحفل برنامجه بجولة ميدانية للحضور على معرض جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام للتعرف على أبرز ما تم من منجزات في إطار خدمة الإنسان وتنمية المكان.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
06:34 PM

"تعظيم البلد الحرام" يطلق "مبادرة روح التطوع 3"

لإبراز التميز المكي في العالم الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
81

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلًا في وحدة العمل التطوعي، برنامج هاجر النسائي "مبادرة روح التطوع"، في نسختها الثالثة، التي تستهدف فتيات مكة المتطوعات.

وقالت مديرة وحدة التطوع ببرنامج هاجر، د.ابتسام بنت عبدالقادر استنبولي: إن مبادرة روح التطوع تتمحور فكرتها حول استثمار التحول الرقمي لإبراز التميز المكي من خلال المبادرة الافتراضية الأولى للمتطوعات، وتُعنى بالذاكرة التاريخية والأبعاد القيمية والاقتصادية لمكة المكرمة، ومدى أثرها في خدمة مكة وقاصديها.

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في أن تكون مكة المكرمة نموذجًا في العالم الرقمي وإلى إثراء المحتوى الرقمي بمخرجات معرفية رقمية تساهم في تنمية البيئة المكية، كما تسعى إلى تشجيع التواصل الاجتماعي بين الفِرَق التطوعية والأفراد بطرق علمية ممنهجة.

وقالت إن مجالات المبادرة تَضَمّنت تنمية الاقتصاد المعرفي والمالي للبيئة المكية، بإحداث حراك مجتمعي وتفعيل مشاركة الفِرَق التطوعية، بمختلف التخصصات في تحقيق المسؤولية الاجتماعية.

وبرعاية من وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات، الدكتورة وردة بنت عبدالله الأسمري، نظم حفل تدشين مبادرة روح التطوع، بحضور مساعد الرئيس للشؤون النسائية المكلف، ومستشار الرئيس العام بالمسجد الحرام، د.فاطمة بنت زيد الرشود، ومديرة وحدة ارتقاء والشراكات المجتمعية بإدارة التعليم، بدرية الغامدي، ومشرفة وحدة التطوع والتمكين بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، نائبة مساعدة مدير المركز، وفاء الغامدي، وبمشاركة نائب الأمين العام بجمعية مراكز الأحياء بمكة، د.عبدالرحمن بن حمود الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية، د.أيمن عبدالرحمن الرحيلي.

ونوّهت بأن التسجيل في المبادرة ما زال متاحًا للمتطوعات عبر منصة "روح التطوع 3" من خلال الرابط التالي: https://mubadiroun.com/charity/public/

واختتم الحفل برنامجه بجولة ميدانية للحضور على معرض جمعية مراكز الأحياء بمكة ومشروع تعظيم البلد الحرام للتعرف على أبرز ما تم من منجزات في إطار خدمة الإنسان وتنمية المكان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة